Крайне редка и светит как лампочка: что науке известно о загадочной шаровой молнии (видео)

Даже имея научное видео этого загадочного явления, исследователям все еще известно о нем крайне мало.

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Шаровая молния представляет собой одно из тех явлений, которые окутаны множеством невероятных деталей. Кто-то описывает ее, как плавающую светящуюся сферу плазмы, которая способна взорваться без четкого объяснения. Другими же это явление рассматривается, как чудесное и жуткое событие или ужасное предзнаменование, оставляющее за собой смерть и разрушение. Кроме того, некоторые уверяют, что после взрыва шаровая молния даже оставляет запах серы, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что тайна шаровой молнии покрыта множеством причудливых историй, все ученые согласны, что шаровые молнии вполне реальны, хотя и крайне редки. Однако до сих пор ученые не совсем понимают, как именно они формируются.

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Само по себе это явление связано с электрическими бурями, подобными необычному явлению, известному как огонь Святого Эльма, хоть и совершенно не связаны с ним. Отметим, что ученым в лабораторных условиях удалось создать шары плазмы сразу несколькими способами — это укрепило доводы в пользу существования шаровых молний, однако все еще нет никаких оснований полагать, что механизм, обнаруженный в лаборатории, также происходит и в природе.

Научное видео шаровой молнии

В 2012 году ученым удалось заснять удар молнии, оставивший после себя парящую сферу. Видео было сделано исследователями Северо-Западного педагогического университета в Ланьчжоу (Китай), когда они установили камеру и спектрометр для изучения молний на плато Цинхай — в этом районе молнии случаются часто.

В результате ученым удалось заснять пример движения шаровой молнии. Видео было снято с расстояния около 900 метров и показывает свечение около 5 метров — в действительности ученые ожидают, что реальная шаровая молния будет немного меньше этого размера. Далее ученые проанализировали данные, полученные с помощью спектрометра, и пришли к выводу, что этот шар содержит кремний, железо и кальций.

Эти элементы в большом количестве содержатся в почве, а потому ученые полагают, что шаровая молния может быть результатом регулярных ударов молнии в землю и испарения почвы. Пары кремния взаимодействуют с кислородом воздуха, что и создает тепло и свечение. Отметим, что данный сценарий также согласуется с одной из возможных гипотез о том, как может формироваться шаровая молния. Впрочем, исследователи отмечают, что также существует и ряд других гипотез.

Увидеть шаровую молнию

Исследователи не смогли разобрать, как далеко от земли находилась шаровая молния, однако она проплыла около 10 метров по горизонтали, а затем поднялась на высоту около 3 метров. Ученые отмечают, что наблюдать это явление чрезвычайно сложно, если не находиться в этот момент близко. В то же время быть рядом слишком рискованно и может обернуться травмами, а возможно даже смертью.

По словам Марка Стенхоффа, написавшего книгу о феномене шарового освещения в 1999 году, яркость шаровой молнии, как правило, описывается очевидцами как "сравнимая с яркостью 100-ваттной лампы". Это значит, что в условиях дневного света ее было бы достаточно сложно рассмотреть с большого расстояния.

Исследователи также отмечают, что в большинстве сообщений указывается, что шаровые молнии перемещаются близко к земле, поэтому различные препятствия также существенно ограничивают расстояния, а котором их можно было бы наблюдать.

В общей сложности феномен шаровой молнии все еще покрыт множеством различных таинственных деталей, которые то и дело продолжают всплывать. Однако ученые все еще не готовы окончательно ответить на вопрос о том, как образуются шаровые молнии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии.