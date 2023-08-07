Космический призрак: телескоп Хаббл сделал снимок необычной галактики (фото)

Эта призрачная галактика находится на расстоянии в 44 млн световых лет от нас.

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На новом изображении космического телескопа Хаббл можно увидеть, как выглядит линзовидная галактика NGC 6684. Она действительно напоминает космическое привидение, пишет SciTechDaily.

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На расстоянии в примерно 44 млн световых лет от Земли в созвездии Павлин (его не видно жителям северного полушария) находится линзовидная галактика NGC 6684. Впервые ее обнаружил астроном Джон Гершель еще в 1836 году.

Теперь же космический телескоп Хаббл предоставил новый взгляд на эту призрачную галактику, которая по своему внешнему виду отличается от многих других известных галактик. На самом деле эта линзовидная галактика отличается от эллиптических и спиральных галактик и находится где-то посредине в своем эволюционном развитии между этими типами галактик.

Как и следует из названия такие галактики по своей структуре имеют линзообразную форму, у них есть большой диск, но нет спиральных рукавов, характерных, например, для Млечного Пути. Такая форма и структура линзовидных галактик придает им рассеянный, призрачный вид.

а новом изображении космического телескопа Хаббл можно увидеть, как выглядит линзовидная галактика NGC 6684 Фото: NASA

Еще больше галактика NGC 6684 напоминает космическое привидение из-за того, что в ней отсутствуют темные полосы из пыли, которые можно обнаружить в других подобных галактиках.

Этот снимок телескоп Хаббл сделала в рамках наблюдения за галактиками в радиусе до 33 млн световых лет от нас. С помощью космического телескопа астрономы хотят получить снимки тех галактик, которые еще за все 33 года деятельности Хаббла не наблюдались. Ученые надеются получить новую информацию о самых разных типах галактик и звездах, находящихся в них.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, Млечный Путь в далеком прошлом также был линзовидной галактикой и в будущем его ждет снова изменение формы и структуры.

Также Фокус писал о том, что индийский космический корабль сделал потрясающие снимки поверхности Луны в рамках миссии "Чандраян-3". Индийские посадочный модуль и луноход успешно вышли на орбиту вокруг Луны и в конце августа должны совершить посадку на наш спутник.

Напоминаем, что возле маленькой звезды астрономы обнаружили огромную планету, которая не должна здесь находиться. Астрономы не понимают, как возле небольшого красного карлика могла сформироваться планета размером с Юпитер, ведь такие планеты не должны здесь существовать, как уже писал Фокус.