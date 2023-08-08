Смертельная схватка 20-метровых чудищ: острые зубы Мегалодон против мощных челюстей Мозазавра

Исследователи наконец-то поставили точку в этой битве морских титанов, которой не суждено было сбыться — кто же одержал победу.

Related video

За всю историю своего существования наша планета видела множество различных существ чудовищных размеров с чрезвычайно острыми зубами и мощными челюстями. Например, давно вымершие Мегалодон и Мезозавр, пишет IFLScience.

Этот гипотетический конфликт едва ли мог бы произойти в действительности под водой, так как оба эти существа населяли нашу Землю в совершенно разные эпохи, однако каждый в свое время являлся грозным хищником и держал водных обитателей в страхе.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что эти доисторические существа никогда в действительности не встретились бы, последние несколько лет человечество задается вопросом: кто бы одержал победу, если бы этой эпической схватке водных титанов все же суждено было сбыться. Давайте разберемся.

Мозазавр

Мозазавр, или "ящерица Маас", представляет собой вымерший вид морских ящериц, которые жили на планете в период между 82 и 66 миллионами лет назад в позднемеловом периоде. Они обладали удивительным телом, мощными челюстями и грозными зубами, что несомненно делало их главным хищником в своей экосистеме.

Ученые считают, что эти гигантские рептилии могли достигать от 11 до 17 метров в длину и были широко распространены в Мировом океане, однако наиболее часто, по-видимому, встречались в более мелких водах вокруг Европы. Таким образом ученые считают, водные рептилии едва ли были глубоководными ныряльщиками и предпочитали охотиться и маневрировать на поверхности, где и обитала большая часть добычи.

Мозазавры обладали сильными ластами для движения и хвостом, который помогал им эффективно плавать. Некоторые исследователи считают, что эти хищники могли развивать невероятную скорость около 48 километров в час и двигались короткими рывками.

Также известно, что мозазавры были вооружены 40-50 зубами длиной около 25-30 сантиметров. Предполагается, что сила их укуса могла составлять от 13 до 16 тысяч фунтов на квадратный дюйм. Для сравнения, современные крокодилы способны оказывать давление всего 3 700 фунтов на квадратный дюйм.

Мегалодон

Мегалодон же представляли собой массивных макрелевых акул, которые доминировали в океанах примерно от 23 до 3,6 миллиона лет назад, в эпоху миоцена и плиоцена. Их часто считают, одними из самых крупнейших хищников, которые когда-либо жили на Земле.

Оценки исследователей указывают, что тела этих гигантских акул могли достигать рекордных 18,3 метра, что давало им невероятное преимущество с точки зрения массы и силы. Исследователи считают, что челюсти мегалодон были вооружены 18-сантиметровыми зубами, которыми эти хищники могли сокрушать кости и разрывать плоть. Предполагается, что сила их укуса была равна 40 000 фунтов на квадратный дюйм.

Ученые считают, что эти доисторические акулы несомненно были хищниками высшего порядка, и питались морскими млекопитающими, такими как киты. Отметим, что окаменелости мегалодон были обнаружены по всему миру, а потому считается, что они бороздили Мировой океан и развивали крейсерскую скорость около 5,8 километров в час. Впрочем, ученые считают, что они были способны на всплески скорости, приблизительно так же, как современные белые акулы. Однако ученые до сих пор не знают, какую максимальную скорость могли развивать эти доисторические хищники.

Однако мегалодон были действительно гигантами, ученые оценивают их массу примерно в 61,6 метрических тонны, что приблизительно равно весу 10 африканских слонов или 34 больших белых акул.

Кто победит: мегалодон или мозазавр

Это противостояние всего лишь гипотетическое, а потому соответствующие атрибуты этих существ играют важную роль в определении результата. Например, ловкость мозазавра и его рептильная броня потенциально могли обеспечить преимущество в маневренности и защите от мощных укусов мегалодона. Однако с другой стороны, огромный размер мегалодона и его невероятная сила укуса делают его весьма грозным противником — фактически одного меткого укуса может быть достаточно чтобы эта схватка закончилась быстро и кроваво.

При этом немаловажным фактором является и выбранная арена, где встретились бы эти морские гиганты. Например, мегалодоны тяжелее и менее подвижны, чем мозазавры, которые эволюционировали, чтобы охотиться в более мелких водах. То есть, рептилии обладали бы неким преимуществом, если бы они оказались на мелководье, при этом в более глубокой открытой воде преимущество несомненно было бы у мегалодон.

Исследователи полагают, тот факт, что мегалодон был высшим хищником и у него не было соперников или чего-то, что представляло бы для него угрозу. Ему не было равных, а его диета фактически состояла из крупных млекопитающих, таких как киты, что делало его более привычным к столкновениям с крупными обитателями морей. При этом мозазавр, напротив, должен был разработать некоторые защитные реакции, чтобы избежать конфликта с потенциальными соперниками — это сделало бы его весьма осторожным охотником. Исходя из всего этого, ученые предполагают, что в этой битве морских гигантов, вероятно, победу бы одержал мегалодон, поскольку вел бы себя более агрессивно, чем конкурент.

Ранее Фокус писал о Мегалодон против T. Rex: ученые рассказали, кто победил бы в самой кровавой битве гигантов Земли.