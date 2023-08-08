Секрет возрастом 35 тысяч лет. Обнаружены части "тела" древнего животного: никто не знает, кто это (фото)

Ученые обнаружили недостающие фрагменты резной фигурки, изображающей древнее животное из ледникового периода. Теперь они пытаются выяснить, кого же пытался показать автор.

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Немецкие археологи обнаружили недостающие части "тела" фигурки вырезанного из слоновой кости животного в известной пещере. Теперь остается только выяснить, кого пытался изобразить автор этой фигурки, живший 35 тысяч лет назад. Это может быть пещерный лев и пещерный медведь, пишет Live Science.

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Еще в 1999 году немецкие археологи обнаружили в пещере Холе-Фельс на юге Германии голову, вырезанного из слоновой кости животного. С тех пор было обнаружено еще пять фрагментов тела неизвестного зверя.

Исследователи изначально предположили, что представитель ориньякской культуры, живший 35 тысяч лет назад, таким образом пытался изобразить лошадь. Но вскоре эту теорию отбросили, когда начали собирать все фрагменты воедино. Но понять точно, что это было за животное не удавалось, так как не хватало еще частей тела.

Еще в 1999 году немецкие археологи обнаружили в пещере Холе-Фельс на юге Германии голову, вырезанного из слоновой кости животного Фото: Live Science

Пещера Холе-Фельс является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО и здесь археологи уже находили огромное количество артефактов возрастом от 12 до 50 тысяч лет. 24 года назад обнаруженная в этой пещере вырезанная из слоновой кости голова животного была первой известной резьбой по слоновой кости, найденной в пещере.

Теперь археологи обнаружили еще два недостающих фрагмента "тела" древнего животного, и один из них может быть левой передней ногой существа.Результаты нового исследования снова указывают на то, что это точно не лошадь и появились предположения, что древний человек мог изобразить либо пещерного льва, либо пещерного медведя.

Археологи обнаружили еще два недостающих фрагмента "тела" древнего животного Фото: Live Science

По словам Николаса Конарда из Тюбингенского университета, Германия, даже имея на руках почти все фрагменты оригинальной резной фигурки, ученые не могут с уверенность провести идентификацию вида животного.

По словам Конарда, все же вероятней всего, это пещерный медведь. Ведь резная фигурка теперь имеет массивное тело, ярко выраженный медвежий горб, а также автор попытался показать имитацию походки медведя, считает ученый.

Даже имея на руках почти все фрагменты оригинальной резной фигурки, ученые не могут с уверенность провести идентификацию вида животного Фото: Live Science

И в то же время анатомические особенности, видные на резной фигурке, также предполагают, что это может быть и лев, который в то время обитал в Европе.

"Очень нелегко провести идентификацию подобных резных артефактов из ледникового периода, особенно когда они сохранились в такой фрагментарной форме", — говорит Конард.

Учитывая то, что еще не все части резной фигурки найдены, то археологи продолжат свои поиски и надеются после обнаружение остальных фрагментов все же определить медведь это или лев.

Фокус уже писал о том, что в Китае обнаружили древний череп, не похожий ни на что другое. Теперь исследователи полагают, что древняя окаменелость добавит еще одну ветвь на генеалогическое древо человечества.