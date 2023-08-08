Секрет віком 35 тисяч років. Виявлено частини "тіла" стародавньої тварини: ніхто не знає, хто це (фото)

Вчені виявили відсутні фрагменти різьбленої фігурки, що зображає стародавню тварину з льодовикового періоду. Тепер вони намагаються з'ясувати, кого ж намагався показати автор.

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Німецькі археологи виявили відсутні частини "тіла" фігурки вирізаної зі слонової кістки тварини у відомій печері. Тепер залишається тільки з'ясувати, кого намагався зобразити автор цієї фігурки, який жив 35 тисяч років тому. Це може бути печерний лев і печерний ведмідь, пише Live Science.

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Ще 1999 року німецькі археологи виявили в печері Холе-Фельс на півдні Німеччини голову вирізаної зі слонової кістки тварини. Відтоді було виявлено ще п'ять фрагментів тіла невідомого звіра.

Дослідники спочатку припустили, що представник оріньякської культури, який жив 35 тисяч років тому, таким чином намагався зобразити коня. Але незабаром цю теорію відкинули, коли почали збирати всі фрагменти воєдино. Але зрозуміти точно, що це була за тварина, не вдавалося, бо не вистачало ще частин тіла.

Ще 1999 року німецькі археологи виявили в печері Холе-Фельс на півдні Німеччини голову, вирізаної зі слонової кістки тварини Фото: Live Science

Печера Холе-Фельс є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і тут археологи вже знаходили величезну кількість артефактів віком від 12 до 50 тисяч років. 24 роки тому виявлена в цій печері вирізана зі слонової кістки голова тварини була першим відомим різьбленням по слоновій кістці, знайденим у печері.

Тепер археологи виявили ще два фрагменти "тіла" стародавньої тварини, яких бракує, і один із них може бути лівою передньою ногою істоти.Результати нового дослідження знову вказують на те, що це точно не кінь, і з'явилися припущення, що стародавня людина могла зобразити або печерного лева, або печерного ведмедя.

Археологи виявили ще два відсутні фрагменти "тіла" стародавньої тварини, яких бракує Фото: Live Science

За словами Ніколаса Конарда з Тюбінгенського університету, Німеччина, навіть маючи на руках майже всі фрагменти оригінальної різьбленої фігурки, вчені не можуть з упевненістю провести ідентифікацію виду тварини.

За словами Конарда, все ж найімовірніше, це печерний ведмідь. Адже різьблена фігурка тепер має масивне тіло, яскраво виражений ведмежий горб, а також автор спробував показати імітацію ходи ведмедя, вважає вчений.

Навіть маючи на руках майже всі фрагменти оригінальної різьбленої фігурки, вчені не можуть з упевненістю провести ідентифікацію виду тварини Фото: Live Science

І водночас анатомічні особливості, які видно на різьбленій фігурці, також припускають, що це може бути і лев, який на той час мешкав у Європі.

"Дуже нелегко провести ідентифікацію подібних різьблених артефактів із льодовикового періоду, особливо коли вони збереглися в такій фрагментарній формі", — каже Конард.

З огляду на те, що ще не всі частини різьбленої фігурки знайдені, то археологи продовжать свої пошуки і сподіваються після виявлення решти фрагментів все ж визначити ведмідь це чи лев.

Фокус уже писав про те, що в Китаї виявили стародавній череп, не схожий ні на що інше. Тепер дослідники вважають, що стародавня скам'янілість додасть ще одну гілку на генеалогічне древо людства.