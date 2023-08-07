Абсолютно нова людина на Землі. У Китаї виявили стародавній череп, не схожий ні на що інше (фото)

Тепер дослідники вважають, що стародавня скам'янілість додасть ще одну гілку на генеалогічне древо людства.

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Міжнародна група вчених описала стародавню скам'янілість людини в Китаї, яка не схожа на жодну іншу знайдену раніше гомініну. Автори дослідження зазначають, що скам'янілість не схожа на жоден родовід, що розділився, щоб сформувати неандертальців, денисівців і нас, пише Science Alert.

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Тепер учені вважають, що нова знахідка може змусити дослідників переписати генеалогічне древо — начебто на ньому не вистачає однієї гілки, про що і свідчить нова знахідка. Зазначається, що череп, щелепу і кістки було виявлено в Хуалонгдонзі, Східна Азія, ще 2019 року. Відтоді вчені Китайської академії наук (CAS) щосили намагалися зіставити останки з уже відомими, але так і не змогли знайти збігів. Вчені вважають, що ці стародавні останки належать ще не класифікованій людині з номером HLD 6.

Науковці зазначають, що обличчя цієї стародавньої людини влаштоване так само як і обличчя сучасної, яка відокремилася від Homo erectus ще 750 000 років тому. Водночас у черепа відсутнє підборіддя, що більше схоже на денисівця — вимерлого виду стародавніх людей в Азії, який відокремився від неандертальців понад 400 000 років тому.

Вчені з CAS об'єднали сили з колегами з Сіаньського університету Цзяотун у Китаї, Університету Йорка у Великій Британії та Національного дослідницького центру еволюції людини в Іспанії. Вони провели безліч тестів і аналізів і дійшли висновку, що їм вдалося виявити абсолютно новий родовід — якийсь гібрид між гілкою, що дала нам сучасних людей, і гілкою, що дала інших стародавніх гомінідів у регіоні, наприклад, денисівців.

Череп і щелепи HLD 6 Фото: зубы неандертальцев

Історично склалося так, що багато скам'янілостей епохи плейстоцену, виявлених у Китаї, не могли бути легко віднесені до будь-якої однієї лінії. У результаті подібні скам'янілості часто пояснюються проміжними варіаціями на шляху до сучасного людства. Однак тепер учені вважають, що подібна лінійна інтерпретація вельми суперечлива і так і не набула широкого визнання.

Науковці зазначають, що Homo erectus існував в Індонезії приблизно 100 000 років тому, рештки, нещодавно виявлені в Східному Китаї, мають більшу схожість з іншими, більш сучасними лініями гомінідів. Зазначимо, що більш ранні дослідження геному останків неандертальців у Європі та Західній Азії вже виявили докази існування четвертої лінії гомінідів, які жили на Землі в середньому та пізньому плейстоцені.

Утім, ця четверта група раніше так і не була офіційно ідентифікована в літописі скам'янілостей. Тепер дослідники вважають, що людські останки, нещодавно виявлені в Китаї, можуть стати частиною цієї головоломки, якої не вистачає.

Генеалогічне древо перших людей, які, можливо, жили в Євразії понад 50 000 років тому Фото: vaccine-1

Автори дослідження вже з'ясували, що скам'яніла щелепа та череп належать підлітку 12-13 років. Дослідження показує, що його обличчя насправді мало риси сучасної людини, проте кінцівки, склепіння черепа та щелепа, ймовірно, мали більш примітивні риси. Автори дослідження зазначають, що результати їхнього аналізу насправді ускладнюють шлях до сучасної людини.

Особливості, виявлені у цих останків, підтверджують існування трьох ліній в Азії:

лінії H. Erectus;

лінії денисівців;

і цієї іншої лінії, яка "філогенетично близька" до нас.

До того ж Homo sapiens з'явився в Китаї тільки близько 120 000 років тому, проте тепер дослідники вважають, що деякі з наших сучасних рис насправді були присутні тут задовго до цього. Дослідники вважають, що цей останній спільний предок H. sapiens і неандертальців виник у Південно-Західній Азії, а вже потім поширився на всі континенти. Утім, щоб підтвердити або спростувати цю теорію, потрібно буде провести додаткові археологічні дослідження.

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