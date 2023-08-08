Назвали Хупэзухом: у доисторических морских рептилий нашли зубы-фильтры, как у китов (фото)

Ученые из Китая и Великобритании рассказали о деталях черепа ранней морской рептилии, которую назвали Хупэзухом. О родственниках ихтиозавров стало известно 50 лет назад, но пока их образ жизни еще изучен мало.

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Ископаемая окаменелость, которую обнаружили в Китае, показала, что еще 250 миллионов лет назад у одной из групп рептилий уже были фильтры для прореживания планктона, как у китов. Об этом сообщает Phys.org.

Совместное исследование ученых из Китая и Великобритании показало детали черепа ранней морской рептилии, которую назвали Хупэзухом.

У нее были мягкие ткани, а за счет расширяющейся области горла существо могло поглощать большие массы воды с добычей, такой как креветки. Более того, у этих особей были структуры, похожие на те, которыми усатые киты фильтруют добычу. Щетинки на роговых пластинах животных захватывали планктон, ракообразных и прочих мелких рыб, а соленая вода возвращалась наружу.

"Мы были поражены, обнаружив эти элементы у такой ранней морской рептилии", — сказал руководитель исследования Зичен Фан из Уханьского центра геологической службы Китая.

По его словам, Хупэзух был уникальной группой в Китае и близким родственником ихтиозавров. О них стало известно 50 лет назад, но образ их жизни пока еще изучен недостаточно.

Черепа Хупэзуха (слева и в центре) и малого полосатика (справа) показывают одинаковую длинную пасть с узкими рыхлыми костями, что указывает на расширяющийся горловой мешок.

"Представители вида Хупэзух жили в Китае в раннем Триасовом периоде, около 248 млн лет назад. Они участвовали в огромном и стремительном заселении океанов", — пояснил профессор Майкл Бентон, сотрудник Бристольского университета.

Он также добавил, что это была эпоха потрясений, которая наступила после трех миллионов лет огромного массового вымирания в конце Пермского периода, во время которого погибла большую часть всего живого на планете.

Впоследствии эти крупные морские рептилии полностью изменили морские экосистемы.

Напомним, что китайские ученые нашли вымерший гибрид динозавра и птицы, который 120 млн лет назад был веганом. Образец Джехолорниса считается ранним из известных свидетельств существования птиц, питавшихся листьями.

Также сообщалось, что обнаружены части "тела" древнего животного, но никто не знает, кто это.