В Израиле археологи нашли магическое зеркало, которое "отпугивало злых духов"

Найденное зеркало датируется византийским периодом, ему около 1500 лет назад. Обнаружили его между стенами здания, построенного в период с 4 по 6 век нашей эры.

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В ходе раскопок, которые проводит Управление древностей Израиля, обнаружили фрагмент "магического зеркала", которые, как считается, предназначалось для защиты от "дурного глаза". Работы проводились на территории древнего города Уша, недалеко от Кирьят-Атты в западной части Галилеи. Об этом сообщает Heritage Daily.

Город Уша приобрел известность после перемещения резиденции патриархата под председательством Гамалиила II в 80 г. н.э. В византийский период Уша была центром производства изделий из стекла и металлургии. Здесь также производили вино и оливковое масло.

Артефакт, найденный на раскопках в Израиле

Зеркало нашли в ходе раскопок в рамках проекта Шелах, проводимого Министерством образования Израиля. На археологические раскопки привлекли 500 старшеклассников по всей стране.

Исследователи датируют найденное зеркало византийским периодом, ему около 1500 лет назад. И обнаружили его между стенами здания, построенного в период с 4 по 6 век нашей эры.

Навит Попович из Управления древностей Израиля рассказал, что зеркало предназначалось для защиты от злых духов, которые, как считалось, могли видеть свое отражение. Подобные зеркала находили в качестве погребальных даров, оставленных в гробницах для того, чтобы защитить умерших в их следующей жизни.

Альтернативная теория состоит в том, что зеркало могло использоваться для гадания. У греков и римлян была широко распространена практика гадания с помощью зеркал.

Напомним, что на раскопках храма Гроба Господня нашли клад с монетам IV века.

Также сообщалось, что в Казахстане нашли древнюю пирамиду, которой 4000 лет.