В Ізраїлі археологи знайшли магічне дзеркало, яке "відлякувало злих духів"

Знайдене дзеркало датується візантійським періодом, йому близько 1500 років тому. Виявили його між стінами будівлі, спорудженої в період з 4 по 6 століття нашої ери.

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Під час розкопок, які проводить Управління старожитностей Ізраїлю, виявили фрагмент "магічного дзеркала", яке, як вважається, призначалося для захисту від "лихого ока". Роботи проводили на території стародавнього міста Уша, недалеко від Кирьят-Атти в західній частині Галілеї. Про це повідомляє Heritage Daily.

Місто Уша набуло популярності після переміщення резиденції патріархату під головуванням Гамалііла II у 80 р. н.е. У візантійський період Уша була центром виробництва виробів зі скла та металургії. Тут також виробляли вино та оливкову олію.

Артефакт, знайдений на розкопках в Ізраїлі

Дзеркало знайшли під час розкопок у межах проєкту "Шелах", проведеного Міністерством освіти Ізраїлю. На археологічні розкопки залучили 500 старшокласників по всій країні.

Дослідники датують знайдене дзеркало візантійським періодом, йому близько 1500 років тому. І виявили його між стінами будівлі, спорудженої в період з 4 по 6 століття нашої ери.

Навіт Попович з Управління старожитностей Ізраїлю розповів, що дзеркало призначалося для захисту від злих духів, які, як вважалося, могли бачити своє відображення. Подібні дзеркала знаходили в якості похоронних дарів, залишених у гробницях для того, щоб захистити померлих у їхньому наступному житті.

Альтернативна теорія полягає в тому, що дзеркало могло використовуватися для ворожіння. У греків і римлян була широко поширена практика ворожіння за допомогою дзеркал.

Нагадаємо, що на розкопках храму Гробу Господнього знайшли скарб із монетами IV століття.

Також повідомлялося, що в Казахстані знайшли стародавню піраміду, якій 4000 років.