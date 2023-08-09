Присвячена культу коня: у Казахстані знайшли стародавню піраміду, якій 4000 років (фото)

За інформацією Євразійського національного університету, піраміда належить до бронзового століття й побудована з великою точністю. В неї шість сторін, кожна завдовжки трохи більше за метр.

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Археологи роками не помічали "складну" піраміду на території Казахстану, але тепер уже розкопано частину монументального комплексу Кирикунгир у Токтамисі, де виявили велику степову піраміду. Про це 8 серпня повідомив Євразійський національний університет імені Л. Н. Гумільова.

За словами археологів, піраміді не менш ніж 4000 років, і вона належить до бронзового століття. У неї шість сторін, кожна завдовжки трохи більше за метр.

"Степову піраміду побудовано з великою точністю", — ідеться в пресрелізі завідувача кафедри археології та етнології Улана Уміткалієва.

За його словами, це дуже складна структура з кількома колами посередині. На фото показано один бік конструкції. На кожному кінці стіни є великий чорний камінь, що стоїть вертикально з плоским боком назовні. Між ними інший тип скелі утворює зовнішню стіну.

"На зовнішніх стінах будови цього комплексу переважають зображення різних тварин, особливо коней", — пояснив Уміткалієв.

Піраміда, присвячена культу коня

Такий декор поряд із кістками коня, знайденими поблизу, вказує на те, що піраміда була присвячена культу коня.

Археологи також знайшли глиняний посуд, золоті сережки й інші прикраси. За словами Уміткалієва, знайдені артефакти — свідчення того, що піраміда "була культурним центром за часів давнини".

На ще одному фото Міністерства науки та вищої освіти Казахстану — частина піраміди зі зруйнованими стінами, що збереглася не настільки добре.

Розкопки монументального комплексу Кирикунгір проводять із 2014 року, зазначили в університеті.

Нагадаємо, що археологи знайшли стародавній маяк і район вікінгів та інші загублені скарби міста Батонея.

Також повідомлялося про архітектурну перлину середньовічного німецького монастиря Поза.