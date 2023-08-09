Разрушители городов и убийцы планет: когда на Землю упадет астероид, убивший динозавров

Маленьких астероидов гораздо больше, чем больших, но они также опасны для нашей планеты.

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Астероиды представляют собой космические камни, которые остались после формирования Солнечной системы более 4 млрд лет назад. Считается, что примерно 500 млн астероидов, шириной от 4 метров, летают вокруг Солнца со скоростью до 30 км/с. Многие астероиды считаются действительно опасными для Земли, ведь при падении они могут вызвать значительные разрушения: от уничтожения городов до уничтожения всего живого на нашей планете. 66 млн лет назад из-за удара огромного астероида, шириной в 10 км, исчезли динозавры, но даже маленькие астероиды, шириной до 10 метров могут нанести серьезный ущерб. Сколько же астероидов каждый год летит в сторону Земли и каждый раз, к счастью, пролетает мимо? И сколько из них все же падает на Землю каждый год? Об этом изданию The Conversation рассказал Стивен Тингей из Университета Кертин, Австралия.

Астероиды не всегда представляют угрозу

В космосе летает гораздо больше маленьких астероидов, чем больших, и они причиняют гораздо меньше вреда, чем большие астероиды. За всю свою историю Земля пережила частые столкновения с маленькими камнями и редкие – с большими. Важно понимать, что речь идет об околоземных астероидах, которые находятся в относительной близости к нашей планете.

Маленькие астероиды и сейчас врезаются в Землю, но в большинстве случаев они распадаются на части и сгорают в атмосфере, даже не долетев до поверхности. Иногда в небе можно увидеть летящий "огненный шар", который создается в результате трения при прохождении астероида через атмосферу. Но даже если астероид не весь сгорает, то его обломки, метеориты, попадают на поверхность Земли, хотя они в основном не причиняют никакого вреда.

Как часто опасные астероиды падают на Землю?

По оценкам астрономов, каждый год мимо нашей планеты пролетает просто огромное количество астероидов, но многие из них находятся в миллионах километров от Земли.

В то же время согласно расчетам, некоторые их них могут упасть на поверхность Земли, если подлетят слишком близко. Например, астероиды размером в примерно 4 метра могут каждый год не только подлетать очень близко к Земле, но и один из них может падать каждый год на нашу планету.

По оценкам астрономов, каждый год мимо нашей планеты пролетает просто огромное количество астероидов, но многие из них находятся в миллионах километров от Земли Фото: The Jerusalem Post

Из пяти миллионов астероидов со средним размером в 25 метров могут поделать близко к Земли и падать на планету примерно раз в 100 лет. Из 25 тысяч астероидов со средним размером в 140 метров один раз в 20 000 лет такой камень может врезаться в Землю. Астероиды размером с километр могут упасть на Землю раз в 500 000 лет, а 10-километровые астероиды — раз в 100 млн лет. То есть теоретически, до падения астероида, который уничтожил динозавров, осталось ждать еще каких-то 40 млн лет.

В то же время астрономы считают астероиды, которые пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем 300 тысяч км (то есть ближе, чем находится Луна), камнями, которые находятся в стадии опасного сближения с планетой. Например, в прошлом году ученые зафиксировали 126 таких сближений, а в этом – уже 50.

Самые опасные астероиды

Хотя опасными астрономы считают астероиды шириной от 140 метров, все же самую большую угрозу для Земли представляют те, которые имеют ширину от одного километра. Уже известно о 900 таких астероидах, но это только 95% от их общего количества, говорит Тингей, и поиск остальных 5% продолжается.

Сейчас ученые применяют специальную шкалу для оценки потенциальной угрозы падения астероида на ближайшие 100 лет, где 0 означает, что угрозы нет, а 10 – высочайшая угроза столкновения.

По словам Тингея, согласно прогнозам, в ближайшем будущем все известные огромные и не очень космические камни по этой шкале имеют нулевой рейтинг. И пока что ни один околоземный астероид не имел рейтинг выше 4, что означает близкий подлет к планете, заслуживающий особого внимания.

"Сейчас технологии шагнули далеко вперед, поэтому, если планете и будет угрожать крупный астероид, то скорее всего мы сможем защититься от него. Миссия NASA под названием DART показала, что это возможно, когда удалось изменить орбиту одного из околоземных астероидов, под названием Диморф", — говорит Тингей.

Как показало новое исследование, во время столкновения аппарата DART с астероидом в космос улетело 37 крупных обломков. Ученые считают, что такие обломки во время реальной борьбы с опасным для нас астероидом могут сами по себе нести значительную угрозу для Земли, как уже писал Фокус.