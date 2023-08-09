Руйнівники міст і вбивці планет: коли на Землю впаде астероїд, який убив динозаврів

Маленьких астероїдів набагато більше, ніж великих, але вони також небезпечні для нашої планети.

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Астероїди являють собою космічні камені, які залишилися після формування Сонячної системи понад 4 млрд років тому. Вважається, що приблизно 500 млн астероїдів, шириною від 4 метрів, літають навколо Сонця зі швидкістю до 30 км/с. Багато астероїдів вважаються справді небезпечними для Землі, адже під час падіння вони можуть спричинити значні руйнування: від знищення міст до знищення всього живого на нашій планеті. 66 млн років тому через удар величезного астероїда, завширшки в 10 км, зникли динозаври, але навіть маленькі астероїди, завширшки до 10 метрів можуть завдати серйозної шкоди. Скільки ж астероїдів щороку летить у бік Землі і щоразу, на щастя, пролітає повз? І скільки з них все ж падає на Землю щороку? Про це виданню The Conversation розповів Стівен Тінгей з Університету Кертін, Австралія.

Астероїди не завжди становлять загрозу

У космосі літає набагато більше маленьких астероїдів, ніж великих, і вони завдають набагато менше шкоди, ніж великі астероїди. За всю свою історію Земля пережила часті зіткнення з маленькими камінцями і рідкісні — з великими. Важливо розуміти, що йдеться про навколоземні астероїди, які перебувають у відносній близькості до нашої планети.

Маленькі астероїди і зараз врізаються в Землю, але в більшості випадків вони розпадаються на частини і згорають в атмосфері, навіть не долетівши до поверхні. Іноді в небі можна побачити "вогняну кулю", що летить, яка створюється внаслідок тертя під час проходження астероїда через атмосферу. Але навіть якщо астероїд не весь згорає, то його уламки, метеорити, потрапляють на поверхню Землі, хоча вони здебільшого не завдають жодної шкоди.

Як часто небезпечні астероїди падають на Землю?

За оцінками астрономів, щороку повз нашу планету пролітає просто величезна кількість астероїдів, але багато хто з них перебуває за мільйони кілометрів від Землі.

Водночас згідно з розрахунками, деякі з них можуть впасти на поверхню Землі, якщо підлетять надто близько. Наприклад, астероїди розміром приблизно 4 метри можуть щороку не тільки підлітати дуже близько до Землі, а й один із них може падати щороку на нашу планету.

За оцінками астрономів, щороку повз нашу планету пролітає просто величезна кількість астероїдів, але багато хто з них перебуває за мільйони кілометрів від Землі Фото: The Jerusalem Post

З п'яти мільйонів астероїдів із середнім розміром у 25 метрів можуть поробити близько до Землі і падати на планету приблизно раз на 100 років. Із 25 тисяч астероїдів із середнім розміром у 140 метрів один раз на 20 000 років такий камінь може врізатися в Землю. Астероїди розміром з кілометр можуть впасти на Землю раз на 500 000 років, а 10-кілометрові астероїди — раз на 100 млн років. Тобто теоретично, до падіння астероїда, який знищив динозаврів, залишилося чекати ще якихось 40 млн років.

Водночас астрономи вважають астероїди, які пролітають повз Землю на відстані ближче, ніж 300 тисяч км (тобто ближче, ніж перебуває Місяць), камінням, що перебуває у стадії небезпечного зближення з планетою. Наприклад, торік учені зафіксували 126 таких зближень, а цього року — вже 50.

Найнебезпечніші астероїди

Хоча найнебезпечнішими астрономи вважають астероїди завширшки від 140 метрів, все ж таки найбільшу загрозу для Землі становлять ті, які мають ширину від одного кілометра. Уже відомо про 900 таких астероїдів, але це лише 95% від їхньої загальної кількості, каже Тінгей, і пошук решти 5% триває.

Наразі вчені застосовують спеціальну шкалу для оцінки потенційної загрози падіння астероїда на найближчі 100 років, де 0 означає, що загрози немає, а 10 — найвища загроза зіткнення.

За словами Тінгея, згідно з прогнозами, у найближчому майбутньому всі відомі величезні й не дуже космічні камені за цією шкалою мають нульовий рейтинг. І поки що жоден навколоземний астероїд не мав рейтингу вище 4, що означає близький підліт до планети, який заслуговує на особливу увагу.

"Зараз технології зробили крок далеко вперед, тому, якщо планеті й загрожуватиме великий астероїд, то найімовірніше ми зможемо захиститися від нього. Місія NASA під назвою DART показала, що це можливо, коли вдалося змінити орбіту одного з навколоземних астероїдів, під назвою Діморф", — каже Тінгей.

Як показало нове дослідження, під час зіткнення апарату DART з астероїдом у космос полетіло 37 великих уламків. Вчені вважають, що такі уламки під час реальної боротьби з небезпечним для нас астероїдом можуть самі по собі нести значну загрозу для Землі, як уже писав Фокус.