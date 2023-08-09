"Оторвали руль за минуту": новое нападение косаток на яхту в Португалии (видео)

Испуганный шкипер девятиметровой лодки успел послать сигнал бедствия. Яхту преследовала стая из пяти косаток, но нападали только две.

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Опытный яхтсмен Феп Филосерос рассказал, что его преследовала стая из пяти косаток, когда он проплывал недалеко от побережья мыса Винсент в Португалии и направлялся во французский Руайан. Об этом сообщает The Mirror.

Моряк опасаться за свою жизнь после того, как крупные косатки оторвали руль его лодки. В конечном итоге Филосерос был вынужден подать сигнал бедствия.

По словам пострадавшего, на его лодку напала стая из пяти косаток в минувший понедельник, 7 августа. Ему также удалось снять диких морских животных на видео.

Видео нападения косаток на яхту

На опубликованных кадрах можно видеть, как косатки атакуют, а руль лодка уничтожается "в одну минуту".

По словам 70-летнего мужчины, он также слышал, как треснул корпус лодки, но не заметил, чтобы вода начала заливать корпус.

Француз отплыл на 400 метров к мысу, где глубина составляет 25 метров. Через 15 минут после инцидента к месту прибыл спасательный катер, но и тогда атака не остановилась. Нападение китов-убийц продолжалось еще полчаса, даже когда лодку Oxygene буксировали обратно к берегу.

По словам Филосероса, он знал об активности косаток в этом районе, поэтому предварительно проверил приложение, в котором перечислены недавние встречи с косатками.

"Покинув Лагос и, не дойдя до мыса Сент-Винсент, я остановился в Сагреше, чтобы проверить последние новости. В тот день не было никаких наблюдений за косатками, поэтому я пошел дальше, но, к сожалению, мне не повезло", — объяснил мужчина.

Многие моряки применяют акустические устройства или петарды, чтобы отпугнуть косаток.

Но француз сказал, что это произошло очень быстро и не было даже времени, чтобы включить отпугивающее устройство или запустить фейерверк.

Он пытался заглушить двигатель или дать задний ход, чтобы остановить нападение животных, но ни то, ни другое не сработало.

"Руль был разрушен за одну минуту и вырван. Они также наносили удары по парным килям лодки. Всего было пять косаток, но только две нападали на лодку. Я думаю, что это были молодые косатки", — сказал мореплаватель.

Он также добавил, что животные были около шести-семи метров в длину.

"Если бы косатки действительно хотели потопить лодку, они могли бы легко это сделать. Не думаю, что это было их целью", — пояснил он.

Напомним, что атлантические косатки в массовом порядке учат потомство атаковать лодки.

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