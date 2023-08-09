Заглянуть на 120 000 лет назад. Древний атлантический планктон показал будущее Земли

Исследователи считают, что отложения в кернах могут пролить свет на то, какое климатическое будущее ждет планету.

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Арктический морской лед является важным компонентом земной системы. Однако в условиях нового климатического кризиса он быстро исчезает. Ожидается, что уже до конца столетия летний морской лед может исчезнуть полностью, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании ученые из Стокгольмского университета сосредоточились на том, чтобы лучше изучить динамику климата на планете без арктического морского льда. В поисках ответа на этот вопрос ученые обратились к аналогам из геологического прошлого Земли.

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В ходе исследования они изучили отложения кернов периода последнего межледникового периода и обнаружили в них древние микрофоссилии. Отметим, что этот вид планктона часто встречается в субполярных регионах, связанных с атлантическими водами. Однако результаты анализа показывают, в тот период этот древний планктон также значительно распространился в Северном Ледовитом океане. Это является доказательством того, что в период последнего межледниковья Арктика осталась без летнего льда.

По словам соавтора исследования, докторанта Стокгольмского университета Флор Вермассен, последний межледниковый период произошел на Земле около 129 — 115 тысячами лет до нашей эры. Этот период истории нашей планеты является весьма увлекательным для изучения, в особенности сегодня, так как глобальные средние температуры в то время были подобны нынешним, а возможно даже выше. При этом ученым известно, что уровень моря в последний межледниковый период также был значительно выше — приблизительно на 6-9 метров.

Однако количество морского льда, сохранившегося в этот период истории Земли часто становится предметом споров исследователей. Масла в огонь добавляет и то, что понимания этого периода в истории Земли ограниченно способностью ученых смоделировать его в климатических моделях.

Изображения планктонных фораминифер Turborotalita quinqueloba, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа Фото: Flor Vermassen

Чтобы пролить свет на последний загадочный межледниковый период в истории Земли группа исследователей морской геологии из Департамента морских геологических наук Стокгольмского университета изучила содержимое микрофоссилий в массиве кернов отложений. Все они были собраны на участках, которые сегодня лежат непосредственно под самыми толстыми частями арктического льда.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изменчивости в количестве и составе свободно плавающего одноклеточного зоопланктона, который строит раковины и является чрезвычайно чувствительным к изменениям условий океана и экологии.

Результаты показали высокое количество вида Turborotalita quinqueloba, который является типичным для субполярных атлантических вод. Авторы исследования полагают, что это свидетельствует о крупномасштабном захвате территорий этим видом — считается, что им удалось продвинуться далеко в центральную часть Северного Ледовитого океана.

Исследователям известно, что T. Quinqueloba предпочитал воды свободные ото льда, которые обычно присутствуют в Атлантическом океане. Авторы исследования полагают, что в тот момент воды центральной части Северного Ледовитого океана, по-видимому, также соответствовали этому описанию, что и привлекло зоопланктон.

По словам Вермассен, отсутствие летнего морского льда и повышенное влияние атлантических течений в арктической области во время последнего межледникового периода Земли аналогичны той трансформации океана, которую сегодня наблюдают ученые в некоторых частях Арктики.

Таким образом ученые пришли к выводу, что около 120 000 лет назад Северный Ледовитый океан был сезонно свободен ото льда. Исследователи считают, что это выглядит весьма тревожным так как в тот период средняя глобальная температура Земли была всего на 1,5°C выше доиндустриального уровня. Тем не менее глобальный уровень моря в тот период был значительно выше нынешнего, а потому это вызывает опасения.

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