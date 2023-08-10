Затонул 2 300 лет назад: возле Египта случайно нашли корабль с винными амфорами (фото)

Артефакты — в том числе и амфоры с вином, которые везли с греческого острова Родос — нашли рядом с кораблем. Это указывает на то, что причиной кораблекрушения могло быть столкновение с подводными земляными массами.

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Инженер из города Эль-Аламейн проводил рядовое обследование участка Средиземного моря у египетского побережья и заметил в воде нечто необычное. Это был корабль, затонувший около 2300 лет назад, сообщает Miami Herald со ссылкой на пресс-релиз Министерства туризма и древностей Египта от 5 августа.

Древние амфоры на месте кораблекрушения

Древний корабль нашли менее чем в километре от побережья Эль-Аламейна — важного торгового региона в 3 веке до нашей эры, рассказал Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей. Исследователи надеются, что находка расскажет больше о роли Египта как центра торговли, экономики и туризма в древнюю эпоху.

Древние амфоры с вином на месте кораблекрушения

Официальные лица рассказали, что в руинах корабля обнаружился ряд древних артефактов, среди прочего, деревянный борт корабля, а также сотни гончарных изделий, кувшинов и глиняной посуды, которые везли с греческого острова Родос.

Амфоры с вином везли с Родоса

Амфоры использовались для хранения и транспортировки вина.

Судя по содержимому, это было торговое судно. Артефакты нашли рядом с кораблем — это указывает на то, что корабль мог затонуть после столкновения с подводными земляными массами. Официальные лица сообщили, что продолжат раскопки корабля.

Напомним, что ученые обнаружили затонувший корабль Первой мировой и рассказали о последней миссии подводной лодки SM UC-55.

Также сообщалось о монгольском флоте в водах Японии. Археологи обнаружили корабли Великого хана Хубилая.