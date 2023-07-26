Последняя миссия подводной лодки SM UC-55: ученые обнаружили затонувший корабль Первой мировой

Спустившись на 105 метров в темноту, отважные дайверы начали миссию, чтобы раскрыть тайны, скрытые в обломках SM UC-55, давно потерянной подводной лодки, которая когда-то плавала в глубинах Лервикского канала.

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Исследователи, расследующие кораблекрушение у берегов Шетландских островов, идентифицировали судно как SM UC-55, немецкую подводную лодку, принадлежавшую к классу UC II, группе из 64 подводных лодок, которые использовали Императорские военно-морские силы Германии во время Первой мировой войны, пишет HeritageDaily.

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Подводная лодка SM UC-55 под командованием обер-лейтенанта Хорста Рюле фон Лилиенштерна (Horst Rühle von Lilienstern) с экипажем из двадцати шести человек участвовала в потоплении девяти кораблей за всю свою историю.

25 сентября 1917 года подводная лодка SM UC-55 вышла с острова Гельголанд с задачей установить мины в Лервикском канале, стратегической зоне, служащей южным путем к порту Лервик на Шетландских островах.

Трагедия произошла, когда подводная лодка занималась минными операциями. Она столкнулась с потерей обшивки, что привело к погружению за пределы своей рабочей глубины. Это привело к затоплению носовых отсеков, выходу из строя аккумуляторной батареи и накоплению газа хлора.

Поняв, что судно не подлежит спасению, капитан отдал приказ всплыть на поверхность и подготовиться к спуску на воду. Однако SM UC-55 заметил вооруженный траулер "Моравия", а также эсминцы HMS Tirade и HMS Sylvia. HMS Sylvia выпустил снаряды и глубинные бомбы, что привело к уничтожению подводной лодки.

Обломки SM UC-55 вновь обнаружили в 1985 году на глубине 105 метров. Недавно команда водолазов провела визуальный осмотр, который подтвердил принадлежность судна к давно потерянной подводной лодке.

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