Отоспаться на выходных не получится: ученые объяснили почему

Исследователи говорят, что попытка компенсировать недостаток сна среди недели обречена на провал.

Related video

Многим из нас так знакома идея о том, что компенсировать напряженный график среди недели можно более длительным сном на выходных. Но новое исследование, проведенное Университетом штата Пенсильвания, показывает, что такой подход абсолютно неэффективен, особенно с точки зрения здоровья сердечно-сосудистой системы, пишет The Week.

Работа была опубликована в научном журнале Psychosomatic Medicine. Она показывает, что попытки компенсировать недостаток сна среди недели более длительным сном на выходных может быть недостаточной мерой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Наше исследование раскрывает механизм далекоидущей взаимосвязи, когда последовательные удары по здоровью сердечно-сосудистой системы в молодости могут сделать ваше сердце склонным к заболеваниям в будущем", — говорит соавтор исследования Энн-Мари Чанг.

В проводившемся исследовании приняли участие 15 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, которые стали частью 11-дневного стационарного мониторинга сна. В течение пяти дней участники спали только по 5 часов, после чего у них были две ночи, во время которых они могли спать до 10 часов. Во время всего исследования ученые измеряли частоту сердечных сокращений и артериальное давление участников каждые два часа.

Исследование отличалось тем, что вело непрерывный мониторинг сердечно-сосудистых показателей в течение дня. Результаты были неутешительными, так как исследование показало постоянное увеличение как частоты сердечных сокращений, так и систолического артериального давления с каждым последующим недосыпом. Несмотря на дополнительный сон на выходных, частота сердечных сокращений и артериальное давление так и не вернулись к исходным показателям.

"Несмотря на дополнительную возможность для организма отдохнуть, к концу выходных сердечна-сосудистая система все еще не могла восстановиться", — говорит ведущего автора Дэвида Рейхенбергера.

Он также добавляет, что результаты говорят о том, что необходимы более длительные периоды восстановительного сна, чтобы улучшить состояние организма после череды недосыпаний.

Также усиливается обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния недостатка сна на общее состояние здоровья человека. Похоже, что сон играет ключевую роль в сердечно-сосудистых заболевания, психическом здоровье, контроле веса, концентрации внимания и даже в межличностных отношениях.

Напомним, недавнее исследование показало, что регулярный короткий сон может замедлить старение мозга. Правда, ученые говорят, что такой результат можно получить выполнении определенных условий.