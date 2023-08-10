На юге Великобритании таинственным образом появился столб с изображением балтийского бога (фото)

Никто пока не знает, кто создал этот деревянный тотемный столб и зачем его поместили на берегу пролива Па-де-Кале.

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На вершине скал, известных как Белые скалы Дувра, на юге Великобритании, где проходит береговая линия пролива Па-де-Кале, несколько дней назад загадочным образом появился деревянный тотемный столб. Эта скульптура символизирует собой бога из балтийской мифологии, и местные жители очень хотят узнать кто и зачем поместил этот столб сюда, пишет IFLScience.

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Несколько дней назад местные жители сообщили властям, что они обнаружили в возле деревни Капель-ле-Ферн, которая находится на вершине знаменитых Белых скал Дувра, вырезанный из цельного ствола дерева тотемный столб высотой в примерно 2,4 метра с надписью Перкунас.

В мифологии балтийских народов Перкунас является богом грома и молнии. Это один из самых могущественных богов и его часто сравнивают с такими же главными богами, как древнегреческий Зевс, древнеримский Юпитер и древнескандинавский Тор.

По словам представителей некоммерческой организации Kent Wildlife Trust, которая занимается охраной природы, никто из местных жителей не знает, как данная деревянная скульптура появилась здесь и зачем.

Никто из местных жителей не знает, как данная деревянная скульптура появилась здесь и зачем Фото: IFLScience

Данная организация заведует заповедником Капель-ле-Ферн, который был создан, чтобы защитить птиц, которые обитают в части Белых скал Дувра. По словам Яна Рикардса из Kent Wildlife Trust автор этой скульптуры скорее всего, потратил много часов на создание тотемного столба и хотелось бы его сохранить на данной местности.

Хотя местные жители позитивно восприняли появление тотемного столба, его будущее пока не определено. Местные власти обратились к представителям Kent Wildlife Trust, чтобы те разыскали неизвестного автора и узнали все подробности. Ведь для подобного размещения объектов нужно получить разрешение от местных властей.

Белые скалы Дувра Фото: Wikipedia

"У нас есть два месяца, чтобы найти этого человека, ведь, чтобы оставить этот тотемный столб, нужно понимать кто и зачем его создал, иначе его не позволят оставить здесь", — говорит Рикардс.

Еще в 2020 году в пустыне штата Юта, США, также был обнаружен загадочный объект, который представлял собой металлический монолит высотой в 3 метра. Оказалось, что его возвели здесь еще в 2016 году, но никто не замечал эту скульптуру. До сих пор точно не известно, кто был ее автором.

Еще в 2020 году в пустыне штата Юта, США, также был обнаружен загадочный объект, который представлял собой металлический монолит высотой в 3 метра Фото: IFLScience

Фокус уже писал о том, что в центре Мехико, столице Мексики, нашли затерянную деревню, построенную 1500 лет назад.

Также Фокус писал о том, что в Польше обнаружили могилу 400-летнего ребенка-"вампира" с оберегом от "воскрешения". Ребенка похоронили вниз лицом и оставили на теле специальный замок, который должен был помешать "вампиру" восстать из могилы.