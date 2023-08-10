На юге Великобритании таинственным образом появился столб с изображением балтийского бога (фото)
Никто пока не знает, кто создал этот деревянный тотемный столб и зачем его поместили на берегу пролива Па-де-Кале.
На вершине скал, известных как Белые скалы Дувра, на юге Великобритании, где проходит береговая линия пролива Па-де-Кале, несколько дней назад загадочным образом появился деревянный тотемный столб. Эта скульптура символизирует собой бога из балтийской мифологии, и местные жители очень хотят узнать кто и зачем поместил этот столб сюда, пишет IFLScience.
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Несколько дней назад местные жители сообщили властям, что они обнаружили в возле деревни Капель-ле-Ферн, которая находится на вершине знаменитых Белых скал Дувра, вырезанный из цельного ствола дерева тотемный столб высотой в примерно 2,4 метра с надписью Перкунас.
В мифологии балтийских народов Перкунас является богом грома и молнии. Это один из самых могущественных богов и его часто сравнивают с такими же главными богами, как древнегреческий Зевс, древнеримский Юпитер и древнескандинавский Тор.
По словам представителей некоммерческой организации Kent Wildlife Trust, которая занимается охраной природы, никто из местных жителей не знает, как данная деревянная скульптура появилась здесь и зачем.
Данная организация заведует заповедником Капель-ле-Ферн, который был создан, чтобы защитить птиц, которые обитают в части Белых скал Дувра. По словам Яна Рикардса из Kent Wildlife Trust автор этой скульптуры скорее всего, потратил много часов на создание тотемного столба и хотелось бы его сохранить на данной местности.
Хотя местные жители позитивно восприняли появление тотемного столба, его будущее пока не определено. Местные власти обратились к представителям Kent Wildlife Trust, чтобы те разыскали неизвестного автора и узнали все подробности. Ведь для подобного размещения объектов нужно получить разрешение от местных властей.
"У нас есть два месяца, чтобы найти этого человека, ведь, чтобы оставить этот тотемный столб, нужно понимать кто и зачем его создал, иначе его не позволят оставить здесь", — говорит Рикардс.
Еще в 2020 году в пустыне штата Юта, США, также был обнаружен загадочный объект, который представлял собой металлический монолит высотой в 3 метра. Оказалось, что его возвели здесь еще в 2016 году, но никто не замечал эту скульптуру. До сих пор точно не известно, кто был ее автором.
Фокус уже писал о том, что в центре Мехико, столице Мексики, нашли затерянную деревню, построенную 1500 лет назад.
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