Очень ленивая драка. Ученые показали редкие кадры противостояния дикой кошки и ленивца (видео)

Несмотря на свою репутацию весьма ленивых животных, ленивцы, как показывает видео, вполне способны за себя постоять, если того требуют обстоятельства.

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В дикой местности Амазонки камера-ловушка запечатлела событие — схватку двупалого ленивца и дикой кошки. Несмотря на репутацию ленивцев и опасность хищника, конец этой истории оказался весьма непредсказуемым, пишет Science Alert.

По словам исследователей из Университета Анд в Колумбии, Университета Техаса, Остина в США и Университета Сан-Франциско-де-Кито в Эквадоре отмечают, что отснятые кадры на самом деле довольно редки. Камера-ловушка засняла двупалого ленивца Линнея (Choloepus didactylus) во время его обеденного перерыва в болотистой местности, также известной как минеральный лизун.

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Однако трапеза ленивца была прервана атакой оцелота (Leopardus pardalis), который также нацелился перекусить. Можно было бы предположить, что ленивец легко станет жертвой дикой кошки, однако произошло иное — несколькими быстрыми ударами ленивец отбил атаку хищника, а затем относительно быстро убежал по дереву, пересекающему минеральный лизун.

Исследователи отмечают, что подобные кадры чрезвычайно редки по ряду причин. Во-первых, не так часто нападения хищников удается заснять на камеру. Во-вторых, ленивцы, как правило, посещают подобные места ночью. В-третьих, ранее ленивцы не рассматривались в качестве добычи для оцелотов, а потому неясно как хищник планировал эту атаку.

По словам антрополога Энтони Ди Фиоре из Техасского университета в Остине, и ленивцы, и оцелоты — чрезвычайно сложны для изучения. Они ведут тихий неуловимый образ жизни, а потому их трудно обнаружить и понаблюдать за ними в дикой природе.

Отметим, что исследователям до сих пор не ясно, смог ли ленивец в действительности скрыться от дикой кошки, так как у камеры-ловушки весьма ограниченное поле зрения. Однако ученые вернулись на место происшествие через два дня после схватки, и не обнаружили следов ленивца.

Данное видео также является напоминанием, что несмотря на свои медлительные движения и медленный метаболизм, ленивцы все же могут соперничать с более проворными существами в дикой природе. И, судя по видео, им это неплохо удается.

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