Держатся подальше. Ученые обнаружили, что летучие мыши избегают солнечных ферм, и это проблема

Исследователи считают, что эти возобновляемые источники энергии на самом деле могут быть опаснее для окружающей среды, чем считалось ранее.

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Наша планета неумолимо нагревается, вызывая невиданные тепловые рекорды, а потому ученые в очередной раз настаивают, человечеству необходимо отказаться от ископаемого топлива, чтобы не допустить усугубления климатического кризиса. В результате потребность в возобновляемых источниках энергии становится все более острой, пишет Science Alert.

Все больше стран переходят на солнечную энергию в результате чего количество солнечных ферм по всему миру неуклонно растет. Например, лишь в Великобритании почти половина электроэнергии поступает из возобновляемых источников, причем на солнечную энергию приходится пятая часть энергетических мощностей.

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Солнечные фермы по всему миру теперь являются яркой чертой британского ландшафта, и не только. Впрочем, несмотря на их рост ученым все еще неизвестно, как подобные фермы влияют на окружающую среду и биоразнообразие. Новое наблюдение исследователей оказалось весьма тревожным.

В новом исследовании ученые из Бристольского университета обнаружили, что активность летучих мышей снижается на солнечных фермах в сравнении с соседними участками без солнечных батарей. Это открытие вызвало у исследователей беспокойство.

Дело в том, что летучие мыши являются главными хищниками для ночных насекомых и они весьма чувствительны к изменениям окружающей среды. Именно поэтому ученые считают, что они являются важными индикаторами здоровья экосистемы. Кроме того, летучие мыши оказывают ценные услуги, например, подавление популяций насекомых-вредителей.

По словам профессора биологических наук Бристольского университета Гарета Джонса, они с коллегами измерили активность летучих мышей с помощью записи их ультразвуковых эхолокационных сигналов. Известно, что многие отдельные виды имеют отличительные эхолокационные крики, поэтому во многих случаях ученые могли определить последовательность для каждого вида.

В ходе исследования ученые записали детекторы летучих мышей на поле солнечной фермы и на соседнем аналогичном поле без солнечных батарей. Поля были идентичны по размеру, землепользованию и другим особенностям. Единственным существенным отличием было наличие в них солнечных батарей.

В общей сложности ученые обследовали почти два десятка пар подобных участков, каждую в течение недели, наблюдая за активностью летучих мышей в центре поля и по его границам. Отметим, что именно границы поля используются летучими мышами для навигации.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 6 из 8 видов или групп мышей были менее активны на полях с солнечными батареями. Причем на границах активность снизилась почти вдвое, тогда как в центре полей — на две трети.

Отметим, что ученые точно не знают, почему летучие мыши избегают солнечных ферм, однако предполагают, что это может быть связано с тем, что солнечные батареи могут отражать эхолокационные мышей, что затрудняет поиск добычи. Кроме о, ученые полагают, что наличие солнечных панелей может каким-то образом влиять на количество насекомых на солнечных фермах. Так или иначе, потребуется больше исследований, чтобы ответить на этот вопрос.

В то же время ученые отмечают, что эти результаты не должны помешать переходу планеты на возобновляемые источники энергии. Скорее они являются толчком к разработке новой стратегии, которая поощряет активность летучих мышей и в то же время поддерживает расширение источников чистой энергии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что летучие мыши обладают уникальным навыком пения.