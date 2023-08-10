Отрастут новые. Препарат для восстановления утраченных зубов может стать доступным уже через 10 лет

Исследователи надеются, что уже к 2030 году лекарство станет доступным для людей и стоматологи смогут выращивать новые зубы на месте утраченных.

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Всем известно, что зубы не вырастают снова, когда мы становимся взрослыми — фактически любой износ необратим. Тем не менее ученые десятилетиями работают на тем, чтобы изменить это, и, похоже, сегодня они максимально приблизились к разрешению проблемы, пишет Science Alert.

Ранее японские ученые уже провели успешные исследования на животных и теперь готовятся к старту клинических испытаний на людях. По словам команды из Медицинского исследовательского института в больнице Китано в Японии, изначально препарат направлен на людей с анодонтией — редкое генетическое заболевание, которое препятствует нормальному росту молочных и взрослых зубов.

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Предполагается, что первоначально лечение будет сосредоточено на маленьких детях с этим заболеванием, однако в дальнейшем препарат также можно будет использовать и для пациентов с другими заболеваниями, например, заболеванием десен.

По словам заведующего отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Китано Кацу Такахаши, команда планирует приступить к клиническим испытаниям потенциального средства для восстановления роста зубов уже в июле 2024 года. Если они окажутся успешными, исследователи ожидают, что уже к 2030 году терапевтические препараты будут доступны для пациентов.

В ходе исследования на животных ученые обнаружили связь между определенным геном USAG-1 и ограничением роста зубов у мышей. Затем исследователи перешли к тестам, которые пытались блокировать экспрессию этого гена. В результате им удалось обнаружить антитело, которое могло безопасно блокировать часть активности гена у мышей и хорьков. При этом ученые не обнаружили никаких побочных эффектов.

Следующий шаг, по словам исследователей — проверить, можно ли контролировать те же самые химические реакции у людей. В то же время ученые отмечают, что в данный момент речь идет о потенциале, но не реальности. Впрочем, ученые надеются, что испытания окажутся успешными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились заново отращивать здоровые зубы.