Яркое "световое шоу" в небе: когда смотреть на "падающие звезды" Персеиды в августе

Уже в эти выходные настанет пик активности метеорного потока Персеиды.

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Рано утром 13 августа можно будет наблюдать за самой высокой активностью одного из самых известных метеорных потоков – Персеиды. Через поток этих метеоритов, которые являются обломками кометы Свифта-Таттла, наша планета проходит ежегодно. Но именно в воскресенье, 13 августа, в ночном небе можно будет наблюдать больше всего так называемых "падающих звезд", пишет Space.

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Персеиды являются ежегодным метеорным потоком, который создает в атмосфере Земли яркое "световое шоу", когда летящие метеориты сгорают в ней. При этом каждый час можно наблюдать за более, чем 100 "огненными шарами", летящими в ночном небе.

В этом году метеорный поток Персеиды уже был виден начиная с 17 июля и "падающие звезды" можно увидеть еще вплоть до 24 августа. Но больше всего метеоритов, которые сгорают в атмосфере можно будет увидеть начиная с 4.30 утра по Киеву в воскресенье, 13 августа.

Кстати, за метеорным потоком можно будет наблюдать, не выходя з дома, главное, чтобы был доступ в Интернет. На YouTube канале известного итальянского астрономического проекта Virtual Telescope будет идти прямая трансляция пика активности потока Персеиды.

Этот метеорный поток получил свое название из-за того, что метеориты кажется летят на Землю из созвездия Персея. Благодаря тому, что Луна в эту ночь не будет светить очень ярко, небо будет достаточно темным для хорошо наблюдения за этим астрономическим явлением.

Метеорный поток Персеиды появляется из обломков, которые оставляет за собой комета Свифта-Таттла. Этот ледяной шар шириной примерно 26 км каждые 133 года приближается к Солнцу на скорости в 150 тысяч км/час.

Метеорный поток Персеиды появляется из обломков, которые оставляет за собой комета Свифта-Таттла Фото: Universe Today

Когда это происходит, то излучение Солнца нагревает комету и лед на ее поверхности превращается в газ, который испаряется и уносит с собой осколки льда, пыли и камней, составляющих комету. Эти обломки начинают вращаться вокруг Солнца в виде метеорного потока, через который каждый год пролетает Земля.

Считается, что эти метеориты падают в атмосферу нашей планеты со скоростью в 200 тысяч км/час. В результате падения эти камни нагреваются до температуры в тысячи градусов Цельсия и на высоте от 70 до 100 км более крупные из них взрываются и превращаются в огненные шары. Меньшие фрагменты кометы летать дальше и также постепенно сгорают, при этом в небе остаются яркие длинные полосы света.

Фокус уже писал о других метеорных потоках, через которые проходит Земля, и которые также создают яркие "световые шоу" в небе.

Фокус также писал о том, что астрономы получили новые данные о самой далекой из известных звезд. Оказалось, что она излучает в миллион раз больше света, чем наше Солнце и находится на таком расстоянии, которое даже сложно представить.