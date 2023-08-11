Яскраве "світлове шоу" в небі: коли дивитися на "падаючі зірки" Персеїди в серпні

Уже цими вихідними настане пік активності метеорного потоку Персеїди.

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Рано вранці 13 серпня можна буде спостерігати за найвищою активністю одного з найвідоміших метеорних потоків — Персеїди. Через потік цих метеоритів, які є уламками комети Свіфта-Таттла, наша планета проходить щороку. Але саме в неділю, 13 серпня, у нічному небі можна буде спостерігати найбільше так званих "падаючих зірок", пише Space.

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Персеїди є щорічним метеорним потоком, який створює в атмосфері Землі яскраве "світлове шоу", коли метеорити згорають в атмосфері Землі. При цьому щогодини можна спостерігати за понад 100 "вогняними кулями", що летять у нічному небі.

Цього року метеорний потік Персеїди вже було видно починаючи з 17 липня і "падаючі зірки" можна побачити ще аж до 24 серпня. Але найбільше метеоритів, які згорають в атмосфері, можна буде побачити починаючи з 4.30 ранку за Києвом у неділю, 13 серпня.

До речі, за метеорним потоком можна буде спостерігати, не виходячи з дому, головне, щоб був доступ до Інтернету. На YouTube каналі відомого італійського астрономічного проєкту Virtual Telescope буде йти пряма трансляція піку активності потоку Персеїди.

Цей метеорний потік отримав свою назву через те, що метеорити здається летять на Землю із сузір'я Персея. Завдяки тому, що Місяць цієї ночі не світитиме дуже яскраво, небо буде досить темним для добре спостереження за цим астрономічним явищем.

Метеорний потік Персеїди з'являється з уламків, які залишає за собою комета Свіфта-Таттла. Ця крижана куля завширшки приблизно 26 км кожні 133 роки наближається до Сонця на швидкості в 150 тисяч км/год.

Метеорний потік Персеїди з'являється з уламків, які залишає за собою комета Свіфта-Таттла Фото: Universe Today

Коли це відбувається, то випромінювання Сонця нагріває комету, і лід на її поверхні перетворюється на газ, який випаровується і забирає з собою уламки льоду, пилу і каміння, що складають комету. Ці уламки починають обертатися навколо Сонця у вигляді метеорного потоку, через який щороку пролітає Земля.

Вважається, що ці метеорити падають в атмосферу нашої планети зі швидкістю 200 тисяч км/год. Унаслідок падіння ці камені нагріваються до температури в тисячі градусів Цельсія і на висоті від 70 до 100 км більші з них вибухають і перетворюються на вогняні кулі. Менші фрагменти комети летять далі і також поступово згорають, при цьому в небі залишаються яскраві довгі смуги світла.

Фокус уже писав про інші метеорні потоки, через які проходить Земля, і які також створюють яскраві "світлові шоу" в небі.

Фокус також писав про те, що астрономи отримали нові дані про найдальшу з відомих зірок. Виявилося, що вона випромінює в мільйон разів більше світла, ніж наше Сонце і знаходиться на такій відстані, яку навіть складно уявити.