Каждый человек, сидя дома, перемещается на триллион километров за всю жизнь: как это возможно

Даже если вы не любите путешествия и сидите дома, все равно вы перемещаетесь гораздо дальше, чем можете предположить.

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Любой человек на Земле, даже если пробудет неподвижно всю жизнь у себя дома, все равно будет путешествовать. Итак, какое расстояние в среднем может преодолеть человек за свою жизнь? Ответ зависит от того, считаете ли вы Землю своим транспортным средством, пишет Space.

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Если говорить о расстоянии на Земле, которое в среднем преодолевает за свою жизнь обычный человек, то оно составляет от 50 до 80 тысяч км. Хотя некоторые люди, которые особенно любят путешествия преодолевают намного больше. Для сравнения длина экватора Земли составляет примерно 40 тысяч км.

Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, а это значит, что каждый человек на планете вращается вместе с ней со скоростью в 1500 км/час. Это значит, что в среднем за 80 лет своей жизни, каждый человек преодолевает расстояние в примерно 1 млрд км.

Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, а это значит, что каждый человек на планете вращается вместе с ней со скоростью в 1500 км/час Фото: NASA / Terry Virts

Кроме того, что Земля вращается вокруг своей оси, она еще вращается и вокруг Солнца со средней скоростью в 30 км/с. То есть за 80 лет жизни каждый человек совершает путешествие длиной в 80 млрд км.

В то же время Земля движется в космосе в составе Солнечной системы тогда, когда Солнце вращается вкруг центра Млечного Пути. Полный такой оборот наша звезда совершает за так называемый галактический год, и он соответствует 230 млн земных лет. Для сравнения, жизнь на нашей планете возникла примерно 17 галактических лет назад, а Солнце умрет через примерно 25 галактических лет. Из-за движения Солнца по орбите вокруг центра нашей галактики, каждый человек за 80 лет преодолевает 600 млрд км.

В то же время Земля движется в космосе в составе Солнечной системы тогда, когда Солнце вращается вкруг центра Млечного Пути Фото: NASA

Но Млечный Путь также не стоит на месте и двигается по космосу. Во-первых, все галактики отдаляются друг от друга из-за расширения Вселенной. Во-вторых, у каждой галактики есть свое собственное движение — так называемая пекулярная скорость. Сейчас Млечный Путь идет на сближение с галактикой Андромеды и общего гравитационного влияния двух галактик достаточно, чтобы преодолеть влияние расширения Вселенной. Поэтому примерно через 5 млрд лет две галактики столкнутся и начнут превращаться в одну галактику.

Но Млечный Путь также не стоит на месте и двигается по космосу Фото: ESO/S. Brunier

Кроме того, Млечный Путь направляется к скоплению Девы, которое является огромным скоплением галактик на расстоянии 65 млн световых лет от нас. Само скопление Девы и все окружающие галактики двигаются к Великому аттрактору, гравитационной аномалии, которая является центром нашего сверхскопления галактик под названием Ланиакея. В результате такого движения в течение 80 лет жизни каждый человек перемещается примерно на 1,5 трлн км.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, какие планеты являются самыми большими в известной Вселенной. Астрономы уже обнаружили планеты, которые в 2 раза больше Юпитера по диаметру и более, чем в 10 раз больше по массе. Но существует предел, насколько большими могут быть планеты.

Также Фокус писал о том, космический телескоп Уэбб прислал на Землю снимок самого тяжелого скопления галактик из ранней Вселенной. Оно существовало, когда нашему космосу было 6,4 млрд лет.