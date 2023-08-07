Самый массивный объект в ранней Вселенной: астрономы показали огромное скопление галактик (фото)

Хотя снимки этого скопления галактик делал телескоп Хаббл, у телескопа Уэбб фотография получилась намного лучше и более информативная.

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Космический телескоп Уэбб сделал потрясающее изображение действительно огромного скопления галактик – "Эль Гордо", что в переводе с испанского означает толстяк. Этот громадный объект существовал, когда Вселенной было 6,4 млрд лет и, возможно, в то время это было самое массивное скопление в космосе. Общая масса "Эль Гордо" составляет примерно 3 квадриллиона масс Солнца и это самое большое скопление массы обычной и темной материи в такие ранние времена, из когда-либо наблюдаемых астрономами, пишет Inverse.

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Для астрономов интересен не только новый взгляд на это скопление галактик, которое предоставил телескоп Уэбб (раньше фотографии "Эль Гордо" уже делал телескоп Хаббл), но и дополнительные возможности наблюдения за космосом, которые дает это скопление.

Скопление галактик "Эль Гордо" Фото: NASA

Астрономы могут использовать скопления галактик, такие как "Эль Гордо", чтобы заглянуть глубоко в самую раннюю Вселенную. Сотни галактик, собранных вместе, обладают высокой концентрацией массы, и благодаря этому можно с помощью гравитационного линзирования получить представление о более далеких объектах.

Гравитационное линзирование – это явление, благодаря которому искажается и увеличивается в размерах свет, исходящий от более далеких галактик, чем находится, например, такое галактическое скопление. По словам ученых из NASA, с помощью "Эль Гордо" повышается яркость далеких галактик и их размер, что дает возможность увидеть объекты, которые существовали в самые ранние эпохи Вселенной.

Скопление галактик "Эль Гордо". Слева вверху - галатика "Ла Флака", внизу - галактика "Эль Ансуэло" Фото: NASA

Сам по себе новый снимок скопления галактик впечатляет, но обратите внимание, например, на расположенную в правой верхней части снимка ярко-красную дугу. Это галактика под названием "Эль Ансуэло". Она красная отчасти потому, что Вселенная расширилась с тех пор, как этот свет начал свое путешествие. Инфракрасные приборы телескопа Уэбб могут хорошо различить такой свет, который подвергся растяжению, известному как красное смещение. Свет от этой галактики летел к нам примерно 10,6 млрд лет, в то время как свет галактик в скоплении "Эль Гордо" путешествовал к нам примерно 6,4 млрд лет.

Галатика "Эль Ансуэло" Фото: NASA

Ближе к центру изображения скопления галактик можно увидеть тонкую длинную яркую линию. На самом деле это галактика "Ла Флака" (то есть тонкая в переводе с испанского) и она также стала видна благодаря гравитационному линзированию. Свет от этой галактики летел к нам 11 млрд лет.

Галактика "Ла Флака" Фото: NASA

А в другой линзированной галактике телескоп Уэбб смог обнаружить новую звезду, получившую название Квиллур. Это первая отдельная красная гигантская звезда , наблюдаемая за пределами 1 млрд световых лет от Земли.

В другой линзированной галактике телескоп Уэбб смог обнаружить новую звезду, получившую название Квиллур Фото: NASA

Также ученые считают, что на новом изображении видно молодое и древнее скопление галактик, которое возникло, когда Вселенной возрастом 13,8 миллиарда лет было немногим больше 1 млрд лет. Но для подтверждения этого факта требуются дополнительные данные.

Фокус уже писал о том, что телескоп Хаббл сделал снимок необычной галактики. Эта призрачная галактика находится на расстоянии в 44 млн световых лет от нас.