Врачи игнорировали жалобы: жительница Австралии заболела раком желудка в 36 лет (фото)

У 36-летней Ева Кейси рак желудка, но медики месяцами игнорировали жалобы на болевой синдром, усталость и потерю веса. Некоторые даже советовали обратиться за психологической помощью и предлагали антидепрессанты.

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Медицинские работники месяцами говорили Еве Кейси о том, что мучительная боль в правой части грудной клетки была "только у нее в голове". Врачи общей практики, больничный персонал и другие специалисты игнорировали ее жалобы. Некоторые предлагали сильнодействующие опиаты, другие — шутили насчет походов к психологам. Об этом сообщает The Daily Mail.

Кто-то даже допустил, что у 36-летней женщины расстройство пищевого поведения и что она ищет оправдания, чтобы не есть.

В итоге врачи ошиблись, и нее обнаружился рак желудка. Теперь родившаяся в Ирландии стоматолог возмущена тем, что медработники проигнорировали просьбы о помощи.

Спортсменка похудела на 16 кг

Спустя четыре месяца занятия в тренажерном зале сменились больничной койкой, с которой она едва теперь может встать.

Некогда энергичная гимнастка похудела на 16 кг, теперь ее вес составляет 39 кг.

По ее словам, когда после исследования методом PET-CT технический специалист сказал, что несколько областей воспалились, она сразу поняла, что речь о раке.

Спортсменка похудела на 16 кг

Последующие исследования показали, что опухоль ограничивает доступ из желудка в тонкую кишку.

"Я говорила врачам, что мне было больно есть, это было похоже на колющую боль, и теперь мы знаем, что это было потому, что мой желудок был, по сути, закрыт", — пояснила женщина.

Исследования показали, что опухоль ограничивает доступ из желудка в тонкую кишку

Ева начала чувствовать колющую боль, и поначалу думала, что это связано с поздними ужинами. Затем стала уставать на тренировках, боль постепенно становилась острее.

Спустя время она уже не могла спать и чувствовала боль на протяжении дня. Однако медики говорили о дефиците железа в организме и утверждали, что волноваться не о чем.

"Они все давали мне обезболивающие — "Трамадол", "Эндон". Но они ничего не делали, — сказала Ева, добавив, что не пьет даже жаропонижающие, такие как "Панадол". — Не могла понять, почему они не стремились разобраться в сути проблемы".

Даже когда она решилась принимать обезболивающие, ожидаемого эффекта не было.

Ее текущий лечащий врач также не понимает, почему жалобы игнорировали при наличии всех классических симптомов онкологии.

Уже после постановки диагноза медики оправдывались словами о том, что думали, что столкнулись со случаем анорексии.

В итоге запланированную свадьбу пришлось отложить, теперь ева питается через трубочку, чтобы поддерживать организм и начала проходить курс химиотерапии. Впереди ее ждет радиотерапия и операция.

"Хочу сказать, что если вы думаете, что что-то не в порядке, добейтесь того, чтобы пройти тестирование", — пояснила она.

Напомним, что, по результатам недавнего исследования выяснилось, что компонент популярных сладостей подавляет "тихого убийцу" — рак поджелудочной железы.

Также сообщалось, что исследователи назвали ключевые упражнения, которые улучшают работу легких при астме. Несмотря на то, что в прошлом считалось, что физические упражнения сопряжены с риском для людей с астмой.