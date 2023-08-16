Сокровища Древнего Рима. Fasti ostienses рассказывают, что император Адриан делал каждый день

Повседневные дела Адриана, римского императора, который прославился своими архитектурными проектами, такими как Пантеон, снова всплыли на поверхность после обнаружения фрагментов fasti ostienses в Остии, археологическом участке рядом с Римом, который когда-то процветал как городская гавань.

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На фрагментах выгравированы сведения, происходящие из fasti ostienses — классификации календарных архивов, описывающих события с участием императоров и других высокопоставленных чиновников Древнего Рима. Эти записи, автором которых был понтифик Волкани, выдающийся местный религиозный авторитет той эпохи, открывают окно в ритм правления Адриана, пишет the Guardian.

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Среди недавно найденных фрагментов один безупречно совпадает с ранее найденным фрагментом на этом месте, датированным 128 годом нашей эры — годом, приходящимся на время правления Адриана.

Эта надпись конкретно ссылается на события того года, в частности 10 января, когда Адриан получил почетный титул "pater patriae" или "Отец Отечества". Одновременно его жена Сабина получила титул "Августа". В память об этом событии надпись указывает на жест Адриана, который одаривал население "congiar dedit", то есть денежным пожертвованием.

Далее в календаре 11 апреля того же года зафиксировано пребывание Адриана в Африке перед его возвращением в Рим в промежутке между июлем и августом. Перед следующей экспедицией в Афины он "освятил" сооружение в Риме — вероятно, Пантеон или, возможно, Храм Венеры и Ромы — возможно, 11 августа. Примечательно, что эта дата совпала с его одиннадцатой годовщиной на посту императора.

Эти исторические фрагменты найдены на территории Porta Marina, прямоугольного сооружения, где на колоннах высечены fasti ostienses. Недавние раскопки были совместным делом команд археологов из Катанийского университета и Политехнического университета ди Бари.

Дженнаро Санджулиано, министр культуры Италии, высоко оценил эти раскопки, что не только открыли фрагменты исторических записей, но и обнаружили большие сегменты части мозаичного пола, которую впоследствии запланировано выставить на всеобщее обозрение. Это открытие предлагает расширенное понимание жизни как в Остии, так и в Риме во времена римских императоров.

Открытие фрагментов — не первый случай; предшественников обнаружили на этом же месте в 1940 и 1941 годах, затем между 1969 и 1972 годами, кульминацией чего стала интеграция недавно полученной части.

Объединенные элементы образуют хронологическую таблицу, охватывающую эпоху со 126 по 128 год нашей эры. Коллекция этих фрагментов календаря, охватывающая период с 49 по 175 год нашей эры, сейчас выставлена в Ватиканских музеях.

Остия-Антика, расположенная всего в 30 км от Рима, веками находилась в упадке, пока в 19 веке не возродился интерес к ее наследию. В этом месте сохранились такие достопримечательности, как действующий театр, в котором проводят различные представления, в частности концерты. Кроме того, руины римских бань, учебных заведений, храмов и даже синагоги дополняют мозаику исторической информации, содержащейся в пределах этого места.

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