Самые старые ворота Израиля: новой археологической находке в Тель-Эране более 5 тыс. лет (фото)

Недавно израильские археологи сделали важное открытие: они нашли городские ворота, которые считаются самыми старыми в стране. Этот артефакт, возраст которого оценивается примерно в 5500 лет, дает ценную информацию о возникновении городов в регионе и хронологическом контексте их зарождения.

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Как сообщает Израильское управление древностей (ИАА), ворота обнаружены в Тель-Эране. Находка сделана в рамках подготовки к прокладке нового водопровода. До этого открытия самыми древними воротами Израиля считались ворота в Тель-Араде, которым примерно 5200 лет, пишет IFLScience.

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Ворота высотой 1,5 м окружены двумя прочными башнями, выложенными из крупных камней, что сливаются с окружающими городскими стенами — структурами, которые ранее открыли во время предыдущих раскопок. Сами ворота пересекает проход, выложенный из крупных камней, который ведет к бывшему городу.

Расцвет Тель-Эрани пришелся на ранний бронзовый век, примерно с 3330 по 3050 год до н.э., и именно в эту эпоху он достиг своего расцвета. В конце концов, город пришел в упадок в шестом веке до нашей эры, возможно, после вавилонских вторжений, подобных тем, что произошли во время падения Иерусалима.

Поскольку это самые старые городские ворота, когда-либо найденные на израильской земле, исследователи предполагают, что городские центры могли возникнуть на этих левантийских просторах раньше, чем предполагалось ранее.

"Это первый случай раскопок таких больших ворот, датированных эпохой ранней бронзы. Для того, чтобы построить ворота и фортификационные стены, нужно было привезти камни издалека, изготовить сырцовый кирпич и возвести фортификационные стены. Это не мог достичь один или несколько человек. Фортификационная система является свидетельством социальной организации, которая представляет начало урбанизации", — отметила Эмили Бишофф, которая руководила раскопками от имени Управления древностей Израиля.

Вид на старинные ворота в Тель-Эране на городских стенах Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Несомненно, цель ворот состояла в том, чтобы защитить городской анклав от внешних воздействий. В результате археологическая команда считает, что эти древние ворота дают ценную информацию об историческом соперничестве и военных действиях.

"Вполне вероятно, что все прохожие, торговцы или враги, которые хотели попасть в город, должны были проходить через эти невероятные ворота. Ворота не только защищали поселение, но и передавали сообщение о том, что вы въезжаете в важное сильное поселение, хорошо организованное политически, социально и экономически", — пояснил Мартин-Дэвид Пастернак, археолог, связанный с IAA.

"Это было посланием для чужаков, возможно, также и для Египта, где уже начинался процесс, который привел бы к объединению Нижнего и Верхнего Египта под властью царя Нармера. В конце раннего бронзового века сюда прибыли сами египтяне и заселили Тель, а ворота они использовали повторно".

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