Найстаріша брама Ізраїлю: новій археологічній знахідці в Тель-Ерані понад 5 тис. років (фото)

Нещодавно ізраїльські археологи зробили важливе відкриття: вони знайшли міські ворота, які вважаються найстарішими в країні. Цей артефакт, вік якого оцінюється приблизно в 5500 років, дає цінну інформацію про виникнення міст у регіоні та хронологічний контекст їхнього зародження.

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Як повідомляє Ізраїльське управління старожитностей (ІАА), ворота виявлені в Тель-Ерані. Знахідка зроблена в межах підготовки до прокладання нового водогону. До цього відкриття найдавнішою брамою Ізраїлю вважалися ворота в Тель-Араді, яким приблизно 5200 років, пише IFLScience.

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Брама висотою 1,5 м оточена двома міцними вежами, викладеними з великих каменів, які зливаються з навколишніми міськими стінами — структурами, які раніше відкрили під час попередніх розкопок. Саму браму перетинає прохід, викладений з великого каміння, який веде до колишнього міста.

Розквіт Тель-Ерані припав на ранній бронзовий вік, приблизно з 3330 по 3050 рік до н. е., і саме в цю епоху воно досягло свого розквіту. Зрештою, місто занепало у шостому столітті до нашої ери, можливо, після вавилонських вторгнень, подібних до тих, що відбулися під час падіння Єрусалиму.

Оскільки це найстаріша міська брама, коли-небудь знайдена на ізраїльській землі, дослідники припускають, що міські центри могли виникнути на цих левантійських просторах раніше, ніж передбачалося раніше.

"Це перший випадок розкопок таких великих воріт, датованих епохою ранньої бронзи. Для того, щоб побудувати браму та фортифікаційні стіни, потрібно було привезти каміння здалеку, виготовити сирцеву цеглу та звести фортифікаційні стіни. Це не могла досягнути одна або кілька осіб. Фортифікаційна система є свідченням соціальної організації, яка представляє початок урбанізації", — зазначила Емілі Бішофф, яка керувала розкопками від імені Управління старожитностей Ізраїлю.

Вид на старовинну браму в Тель-Ерані на міських стінах Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Безсумнівно, мета воріт полягала в тому, щоб захистити міський анклав від зовнішніх впливів. У результаті археологічна команда вважає, що ці стародавні ворота дають цінну інформацію про історичне суперництво та військові дії.

"Цілком ймовірно, що всі перехожі, торговці чи вороги, які хотіли потрапити до міста, повинні були проходити через цю неймовірну браму. Ворота не лише захищали поселення, але й передавали повідомлення про те, що ви в'їжджаєте до важливого сильного поселення, добре організованого політично, соціально та економічно", — пояснив Мартін-Девід Пастернак, археолог, пов'язаний з IAA.

"Це було посланням для чужинців, можливо, також і для Єгипту, де вже починався процес, який привів би до об'єднання Нижнього і Верхнього Єгипту під владою царя Нармера. Наприкінці ранньої бронзової доби сюди прибули самі єгиптяни і заселили Тель, а ворота вони використовували повторно".

Раніше Фокус писав про синагогу 14-го століття, яку знайшли під час ремонтних робіт у Польщі. Фахівці вважають, що вона може бути найбільшою на європейському континенті.