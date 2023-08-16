Кровь, гормоны, мозг. Ученые обнаружили новые способы омоложения организма

Инъекции и упражнения, направляющие тромбоциты в мозг, могут помочь людям стать моложе.

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Давно существующая идея с простым способом омоложения организма может скоро стать реальностью благодаря новым открытиям ученых. Ученые считают, что обратить старение организма вспять может помочь переливание молодой крови, гормон клото и физические упражнения. Но связывают все это вместе тромбоциты. Это клетки крови, которые помогают восстанавливаться организму после полученных повреждений. Ученые из разных стран мира опубликовали три разных исследования в журналах Nature, Nature Aging и Nature Communications, в которых они раскрывают способы омоложения, пишет Science Focus.

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Ученые обнаружили, что группа молекул, выделяемых тромбоцитами, известная как тромбоцитарный фактор 4 (PF4), является очень важной для обеспечения преимуществ переливания молодой крови, гормона клото и физических упражнений для работы мозга. Более того, PF4 может даже помочь мозгу изменить свой возраст. Согласно исследованиям, PF4 выделяется после инъекций плазмы крови, или клото, или при физических нагрузках.

Во время экспериментов на мышах, которым было почти 2 года (это эквивалентно 70 годам для человека) вводили молодую кровь и оказалось, что PF4 обращал вспять когнитивный возраст грызунов. Ученые выяснили, что после этого когнитивный возраст соответствовал 30-40 годам, если говорить о людях.

Эти открытия сделали независимо друг от друга три разных группы ученых, но когда они поняли, что все определили PF4 как ключевой компонент этих преимуществ, то исследователи одновременно опубликовали свои результаты.

Например, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США, изучали преимущества инъекций молодой крови и клото, а ученые из Университета Квинсленда, Австралия изучали преимущества физических упражнений для работы мозга и его омоложения.

Уже известно, что переливание молодой крови мышам может сделать грызунов более молодыми с более упругими мышцами и лучше работающим мозгом. Американские ученые обнаружили, что плазма крови сама по себе может имитировать эти преимущества и обратить старение вспять. Они вводили старым мышам плазму молодой крови, которая содержит больше PF4, чем старая кровь. В результате, как показали тесты, у мышей стал лучше работать мозг. После этого ученые вводили вводили тромбоциты PF4 и обнаружили, что они столь же эффективны в снижении снижении уровня старения, как в телах, так и в мозге мышей.

Также ученые обнаружили, что инъекция гормона клото высвобождает PF4 в телах животных. Еще 10 лет назад ученые выяснили, что гормон клото помогает людям оставаться здоровыми по мере старения и он же помогает мозгу работать лучше. Но еще никогда ученые не могли добиться того, чтобы введенный извне клото достиг мозга.

Когда ученые вводили клото грызунам, то это оказало огромное влияние на мозг. Ученые увидели, что PF4 усиливает формирование новых нейронных связей для улучшения памяти. Самое интересное, что память улучшилась и у старых, и у молодых мышей.

В то же время австралийские ученые обнаружили, что PF4 высвобождается в кровоток после физических упражнений и это также улучшает работу мозга. Хотя этот вариант омоложения не требует инъекций, он может быть лучше для молодых людей в качестве профилактической меры, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, что нужно делать мужчинам, чтобы защититься от 9 видов рака. Исследователи считают, что определенные аэробные упражнения способны значительно снизить риск развития онкологии, но только у мужчин.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.