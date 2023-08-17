Древняя, как мир: почему мозаика Пенроуза появлялась в разных культурах на протяжении истории

Однажды математик представил геометрические элементы, обладавшие интересной способностью беспрепятственно соединяться между собой, образуя бесконечную и неповторимую композицию. Однако они существовали задолго до его рождения.

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В 1973 году британский физик-математик Роджер Пенроуз представил новую геометрическую концепцию, названную мозаиками (плитками) Пенроуза. Они бросали вызов устоявшимся понятиям симметрии и периодичности. Хотя это провозгласили как новаторское нововведение в различных аспектах, впоследствии выяснилось, что истоки этой концепции уходят еще глубже в прошлое и приписываются средневековым исламским художникам, пишет IFLScience.

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Несколько лет назад гарвардский физик Питер Лу отправился в путешествие в Узбекистан. Во время своего путешествия он наткнулся на сооружение 15 века н. э., украшенное изысканной и сложной мозаикой. В 2007 году Лу написал научную публикацию, в которой обнародовал свои находки, показав, что сложный узор, украшающий историческое сооружение, на самом деле является проявлением концепции мозаик Пенроуза.

Лу предположил, что историческое применение таких передовых математических принципов в средневековом исламском искусстве было возможной интерпретацией, или же это могло служить прагматической методологией для ремесленников, чтобы облегчить их творческие усилия. Совокупность факторов, окружавших это откровение, разожгла любопытство Лу. Это в конце концов заставило его задуматься над возможностью случайности.

Интрига усилилась, когда Терри Мур, выступая на TED Talk в апреле 2022 года, начал дискурс о повторяющихся паттернах, наблюдаемых в разных культурах и эпохах. Он проиллюстрировал примеры, охватывающие архитектуру Древнего Египта и Древней Греции, художественное наследие ацтеков и австралийских аборигенов, намекая на то, что эти мотивы отражают непреходящую сущность, которая пронизывает человеческое существование.

Классифицировать эти повторяющиеся темы как плитки Пенроуза было бы преувеличением, как постулировал Мур. Тем не менее он утверждал, что эти разнообразные узоры имеют внутреннее эстетическое сходство, указывающее на определенное намерение: изображение сложных хитросплетений, определяющих человеческую жизнь, и скрытой сплоченной силы, лежащей в ее основе.

Мур сформулировал свой взгляд на этот феномен в решительном выводе. Он утверждал, что захватывающие конструкции, созданные цивилизациями, отдаленными как во времени, так и географически, были не просто украшениями, а скорее декларациями их основных принципов и ценностей.

Эти витиеватые формы воплощали глубокое послание, недвусмысленную артикуляцию идентичности и намерений, выходивших за пределы языковых и культурных границ. Эти чувства подчеркивали квинтэссенцию человеческого самовыражения, инкапсулируя прочное послание, которое эхом отзывается сквозь время.

Ранее Фокус писал, что математика имеет биологическое происхождение и является выражением в символах глубинной структуры нашего восприятия.