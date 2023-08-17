Питомец Эдварда Руки-ножницы. В Бразилии нашли древнего хищника со странными лапами (фото)

Исследователи полагают, что эта рептилия жила на Земле около 230 миллионов лет назад и использовала когти, чтобы лазить по деревьям и разбирать добычу.

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На юге Бразилии обнаружена древняя рептилия с массивными руками и длинными когтями, похожими на мечи. Исследователи отметили, что руки и когти древнего хищника "немного напоминают руки Эдварда Руки-ножницы", пишет Live Science.

По словам соавтора исследования, палеонтолога из Федерального университета Санта-Мария в Бразилии Родриго Мюллера, существо назвали Venetorapter gassenae в честь характерного хищного клюва и цепких когтей. Предположительно рептилия жила на Земле около 230 миллионов лет назад, обладало огромным клювом и использовало когти, чтобы лазить по деревьям и разбирать добычу.

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Мюллер с командой обнаружили останки древней рептилии на рисовой ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Ученые проанализировали фрагменты скелета хищника и пришли к выводу, что он, вероятно, достигал около 70 сантиметров в высоту и одного метра в длину. При этом найденные фрагменты позволяют предположить, что ученые обнаружили взрослую особь.

Venetorapter gassenae с пушистым мехом и длинным хвостом относится к типу лагерпетид — группе рептилий, которые обитали на Земле еще до динозавров. Палеонтологи считают, что летающие рептилии господствовали в небе также и во времена динозавров.

Окаменелости были обнаружены на ферме в Бразилии Фото: Janaína Brand Dillman

По словам Мюллера, удлиненный четвертый палец окаменелой правой лапы древнего хищника ранее наблюдался у лагерпетид — это натолкнуло исследователей на мысль, что эти существа были тесно связаны с птерозаврами.

Ранее исследователи считали, что лагерпетиды были менее анатомически разнообразны, чем птерозавры и динозавры. Однако теперь, проанализировав окаменелости 18 видов динозавров и 10 видов птерозавров, а также их предков-рептилий, ученые пришли к выводу, что лагерпетиды на самом деле могли быть столь же разнообразны.

Ученые надеются найти больше образцов древних рептилий, чтобы составить более четкую картину того, чем они питались, как выглядели и где жили.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли прекрасно сохранившуюся медузу возрастом 500 млн лет.