На Землю упал редкий метеорит: ученые впервые получили важные данные о его "родителе" (фото)

Обнаруженный метеорит является первым железным космическим камнем, орбита родительского тела которого стала известна.

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Группа украинских астрономов изучила редкий железный метеорит и выяснила, какую орбиту имел родительский камень перед тем, как врезаться в Землю. Данный железный метеорит является первым, для которого была рассчитана такая орбита, пишет Space.

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Еще в 2020 году над Швецией взорвался космический камень после вхождения в атмосферу Земли. В результате на поверхность упал кусок этого камня длиной 30 см и весом 14 кг. Сейчас ученые считают, что железные метеориты являются остатками ядер планетезималей, из которых 4,5 млрд лет назад были созданы планеты Солнечной системы, в том числе и Земля. Поэтому изучая такие метеориты можно понять, какие секреты таила ранняя Солнечная система, говорят ученые.

Исследованием железного метеорита вместе с иностранными коллегами занималась группа астрономов из Харьковского национального университета, которые и представили результаты своей работы. Исследование проводилось в рамках изучения богатых металлами астероидов, которые являются родительскими телами для железных метеоритов.

Еще в 2020 году над Швецией взорвался космический камень после вхождения в атмосферу Земли. В результате на поверхность упал кусок этого камня длиной 30 см и весом 14 кг Фото: space.com

По словам Марайи Грицевич из Финского института геопространственных исследований, ученым впервые удалось рассчитать траекторию полета железного метеороида, который взорвался на высоте 11,4 км над поверхностью Земли. Также ученые смогли выяснить, какой была орбита этого родительского тела железного метеорита до того, как он упал на нашу планету.

Метеороидами ученые называют небольшие космические камни, которые при вхождении в атмосферу Земли становятся метеорами и сгорают. А камни, отколовшиеся от метеора, которые все же падают на поверхность называются метеоритами.

По словам Грицевич, это важное научное достижение, которое помогает лучше понять движение космических объектов, богатых железом, и это улучшает понимание природы Солнечной системы в целом.

Ученые также выяснили, какие были условия, которые привели к образованию этого метеорита и его родительского метеороида. Это может помочь определить, как химические элементы распределяются по Солнечной системе.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили два новых минерала, которых раньше не видели на Земле. Образцы были извлечены из 17-тонного метеорита, который упал на нашу планету и приземлился в Сомали.

Также Фокус писал, что португальский астрофотограф сделал новые снимки взрывов на Солнце. Более 200 изображений были объединены в один видеоролик.