На Землю впав рідкісний метеорит: учені вперше отримали важливі дані про його "батька" (фото)

Виявлений метеорит є першим залізним космічним каменем, орбіта батьківського тіла якого стала відома.

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Група українських астрономів вивчила рідкісний залізний метеорит і з'ясувала, яку орбіту мав батьківський камінь перед тим, як врізатися в Землю. Цей залізний метеорит є першим, для якого було розраховано таку орбіту, пише Space.

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Ще 2020 року над Швецією вибухнув космічний камінь після входження в атмосферу Землі. У результаті на поверхню впав шматок цього каменю завдовжки 30 см і вагою 14 кг. Наразі вчені вважають, що залізні метеорити є залишками ядер планетезималів, з яких 4,5 млрд років тому були створені планети Сонячної системи, зокрема й Земля. Тож вивчаючи такі метеорити можна зрозуміти, які секрети приховувала рання Сонячна система, кажуть науковці.

Дослідженням залізного метеорита разом з іноземними колегами займалася група астрономів з Харківського національного університету, які й представили результати своєї роботи. Дослідження проводилося в рамках вивчення багатих на метали астероїдів, які є батьківськими тілами для залізних метеоритів.

Ще 2020 року над Швецією вибухнув космічний камінь після входження в атмосферу Землі. У результаті на поверхню впав шматок цього каменю завдовжки 30 см і вагою 14 кг Фото: space.com

За словами Марайї Гріцевич із Фінського інституту геопросторових досліджень, ученим уперше вдалося розрахувати траєкторію польоту залізного метеороїда, який вибухнув на висоті 11,4 км над поверхнею Землі. Також учені змогли з'ясувати, якою була орбіта цього батьківського тіла залізного метеорита до того, як він упав на нашу планету.

Метеороїдами вчені називають невелике космічне каміння, яке при входженні в атмосферу Землі стає метеорами і згорає. А каміння, що відкололося від метеора, але все ж таки падає на поверхню, називається метеоритами.

За словами Грицевича, це важливе наукове досягнення, яке допомагає краще зрозуміти рух космічних об'єктів, багатих на залізо, і це покращує розуміння природи Сонячної системи загалом.

Вчені також з'ясували, які були умови, що призвели до утворення цього метеорита та його батьківського метеороїда. Це може допомогти визначити, як хімічні елементи розподіляються по Сонячній системі.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили два нових мінерали, яких раніше не бачили на Землі. Зразки були витягнуті з 17-тонного метеорита, який впав на нашу планету і приземлився в Сомалі.

Також Фокус писав, що португальський астрофотограф зробив нові знімки вибухів на Сонці. Понад 200 зображень були об'єднані в один відеоролик.