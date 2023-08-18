Ужасающий снимок. Биолог запечатлел "взрыв" паразитического гриба из тела огромного паука (фото)

Фотография стала одним из победителей фотоконкурса британского научного журнала BMC Ecology and Evolution. Есть и другие не менее впечатляющие снимки.

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Фотография биолога Роберто Гарсиа-Роа заняла второе место в категории "Растения и грибы" в ежегодном фотоконкурсе от британского научного журнала BMC Ecology and Evolution. На очень редком снимке запечатлен момент, когда из тела огромного паука вырвались споры паразитического гриба. При этом грибком охвачены спина, лапы и голова паука, пишет Live Science.

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По словам Гарсиа-Роа, в дикой природе можно часто увидеть, как грибы-паразиты удобно живут на насекомых. Но очень редко можно наблюдать, как большие пауки гибнут от таких непрошенных гостей. Но это именно то, что в данном случае наблюдал ученый.

Известно, что многие виды грибов паразитируют на пауках, и по всему миру были зафиксированы случаи, когда споры таких грибов вырывались из уже мертвых пауков. Большинство таких паразитирующих грибов принадлежат к двум семействам — Cordycipitaceae и Ophiocordycipitaceae. Что же касается данной фотографии, то пока неизвестно, какой вид грибка и какой вид паука стали "героями" фотографии, занявшей второе место в категории "Растения и грибы".

Очень редко можно наблюдать, как большие пауки гибнут от таких непрошенных гостей Фото: Live Science

Победителем в этой категории стала фотография миколога Жоао Араужо, на которой показан муравей, который также был захвачен грибом из рода Ophiocordyceps. Эти паразитические грибы известны тем, что превращают муравьев в "зомби", ведь они контролируют полностью тело насекомого перед тем как его убить. Самое интересное, что такие грибы могут паразитировать и на других видах грибов, затем убивая их.

Победителем в этой категории стала фотография миколога Жоао Араужо, на которой показан муравей, который также был захвачен грибом из рода Ophiocordyceps Фото: Live Science

Абсолютным победителем фотоконкурса от британского научного журнала в этом году стал снимок Корнелии Сэттлер из Австралии. На нем показан инвазивный оранжевопористый гриб (Favolaschia calocera). Этот вид впервые обнаружили на Мадагаскаре и с тех пор он распространился по всему миру. Данный гриб растет на деревьях в тропических лесах Австралии.

Несмотря на свой красивый внешний вид, этот гриб является инвазивным видом Фото: Live Science

По словам Сэттлер, несмотря на свой красивый внешний вид, этот гриб является инвазивным видом, который вытесняет другие грибы и распространяется по австралийским тропическим лесам.

В прошлом году абсолютным победителем фотоконкурса стала фотография Роберто Гарсиа-Роа, которую он сделал в джунглях Перу. На этом снимке показаны споры гриба Ophiocordyceps, которые вырываются из тела мухи.

На этом снимке показаны споры гриба Ophiocordyceps, которые вырываются из тела мухи Фото: Live Science

Фокус уже писал о том, что ученые 20 лет гонялись за гекконом, но он скрывался под камуфляжем. Этот новый вид настолько хорош, что легко сливается с окружающей средой — исследователям потребовалось два десятилетия, чтобы описать его.

Фокус также писал о том, что на берегу реки в США нашли акулу с острыми зубами, которой здесь не место. Исследователи, как и местные жители, в недоумении, так как привычная среда обитания лососевых акул находится в сотнях километров отсюда.