Первопричина болезни оставалась загадкой: мужчина жил с паразитами 5 лет

Недавно 62-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на раздражение в горле. Исследование показало, что возбудителем заболевания является одноклеточный паразит, который, вероятно, жил в организме мужчины в течение пяти лет.

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Пациент не имел в анамнезе недавних путешествий или близкого контакта с больными людьми, несмотря на постоянную двухнедельную боль в центральной продольной оси горла. Визуальный осмотр горла обнаружил выпячивания, которые украшали поверхность слизистой оболочки и сопровождались вязкой слизью охристого цвета, а также язву на язычке — анатомической структуре, свисающей в задней части ротовой полости, пишет Live Science.

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Первоначальное лечение, включавшее курс антибиотиков и противогрибковых препаратов, оказалось неэффективным, и в течение следующих двух недель симптомы только усилились.

Пытаясь определить этиологию инфекции, врачи взяли у пациента анализы на COVID-19, инфекционный мононуклеоз и стрептококк группы А, возбудитель стрептококкового фарингита. Все диагностические исследования дали отрицательные результаты. Впоследствии из горла взяли образец ткани, который показал большое количество иммунных клеток, якобы борющихся с инфекциями.

Однако первопричина болезни оставалась загадкой. Несмотря на многочисленные попытки лечения антибиотиками, противогрибковыми препаратами, антацидами и кортикостероидами, облегчение симптомов не наступало.

В конце концов, исчерпывающее изучение истории болезни пациента и тщательное исследование биопсии его язвы позволило выявить основную этиологию его недомогания. За пять лет до этого он отправился в путешествие в Гайану, южноамериканскую страну, после чего обратился к врачу по поводу многочисленных мелких узелков, появившихся под кожей на шее.

Параллельно с этим появился и более крупный узел, диаметром примерно 4 сантиметра, что свидетельствовало о глубокой кожной инфекции. На этом этапе лабораторные анализы дали отрицательные результаты на патогенные грибки и бактерии. Из-за недостаточной эффективности антибиотикотерапии провели хирургическое удаление самых больших узлов, а меньшие узлы рассосались.

Однако, со временем на язычке мужчины появилась загадочная язва, а дальнейшие медицинские исследования осветили как ее возбудителя, так и вероятную этиологию предыдущих узелков. Этот патогенный паразит идентифицирован как Leishmania braziliensis, вид одноклеточных паразитов, вызывающий заболевание, которое называется лейшманиоз.

Передача L. braziliensis человеку происходит преимущественно через укусы песчаных мух, которые являются переносчиками паразита. Самый распространенный вариант лейшманиоза, который называется кожным лейшманиозом, вызывает поражения кожи, которые обычно проявляются через несколько недель или месяцев после первого укуса песчаной мухи, хотя в редких случаях этот интервал может длиться годами.

Язвы, часто безболезненные, обычно заживают самостоятельно, хотя их персистенция может длиться от месяцев до лет, иногда оставляя после себя остаточные рубцы. У некоторых видов Leishmania существует вероятность метастазирования в другие участки тела, если кожную инфекцию не лечить.

В случае с этим мужчиной болезнь началась с кожного лейшманиоза, кульминацией которого стало развитие узелков на шее. Впоследствии инфекция распространилась с кожных покровов на слизистые оболочки ротовой полости и горла, что привело к появлению симптомов, признанных как слизистый лейшманиоз.

Клиническая картина этого состояния часто появляется через годы или десятилетия после начальных кожных проявлений, особенно если начальные поражения были либо неправильно пролечены, либо оставлены без лечения.

Врачи назначили пациентке терапевтическую схему, включавшую месячный прием специфического для лейшманиоза препарата милтефозина. В конце концов, это вмешательство способствовало полному устранению поражения слизистой оболочки и сопутствующих симптомов, что подтверждается авторами комплексного отчета о случае.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.