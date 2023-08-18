Океан сотрясает. Новый сезон атлантических ураганов будет вдвое активнее, чем считалось ранее (фото)

Исследователи прогнозируют, что вероятность большой активности штормов в Атлантике повысилась из-за рекордно высокой температуры поверхности моря.

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В мае 2023 года исследователи из Центра прогнозирования климата Национальной метеорологической службы NOAA опубликовали свой прогноз, согласно которому с 30% вероятностью сезон атлантических ураганов 2023 будет выше нормы. Однако новый прогноз свидетельствует о том, что эта вероятность теперь возросла вдвое, пишет SciTechDaily.

Исследователи теперь утверждают, что сезон ураганов в Атлантике будет выше нормы с вероятностью 60%. Основной причиной таких изменений называют рекордные температуры на поверхности океана. Новый прогноз также предусматривает 14-21 названый шторм с акцентом на готовность. При этом исследователи отмечают, что вероятность нормальной активности ураганов в этом сезоне теперь снизилась до 25% в сравнении с 40% в мае. Исследователи также отмечают, что шансы Атлантики на сезон активности ниже нормы сегодня и вовсе составляют 15%.

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В прогнозе NOAA также говорится, что за 6 месяцев сезона ураганов ожидается, который заканчивается 30 ноября 14-21 названых штормов (до 62 км/час). Из них 6-11 могут перерасти в ураганы — 119 км/час, а 2-5 стать сильными ураганами — до 118 км//час. Отметим, что эти прогнозы также включают и штормы, которые уже были образованы в этом сезоне.

Обновленная вероятность сезона ураганов в Атлантике в 2023 г. и количество названных штормов Фото: NOAA

Исследователи отмечают, что Атлантика пережила активное начало сезона ураганов с 5 штормами, которые достигли силы минимум тропического шторма, при этом один уже стал ураганом. Как правило, средний сезон атлантических штормов вызывает 14 названых штормов, 7 из которых становятся ураганами, а 3 перерастают в крупные ураганы.

По словам ведущего прогнозиста сезона ураганов в NOAA Мэтью Розенкранса, на активность сезона ураганов в Атлантике повлияло сразу несколько факторов, в том числе потепление поверхности океана и продолжающийся Эль-Ниньо. При этом ученые уже предупредили, что с вероятностью в 95% Эль-Ниньо продолжится в Северном полушарии и зимой.

Названия атлантических тропических циклонов 2023 года, выбранные Всемирной метеорологической организацией Фото: NOAA

Отметим, что прогнозы активности ураганов NOAA представляют собой прогнозы активности в целом за сезон, а не выходы на сушу. Обрушение шторма на сушу, как правило, является результатом мезомасштабных погодных условий и предсказуемо в течение примерно одной недели после того, как шторм приблизится к суше.

Исследователи NOAA также обратились ко всем, кто живет в уязвимых районах с просьбой составить хорошо продуманный план действий на случай ураганов и следить за официальными каналами в ходе этого сезона.

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