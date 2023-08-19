Снимает стресс и устраняет боли. Назван необычный способ, как вы можете помочь своему питомцу

Исследователи считают, что выполнение этого простого действия в действительности может помочь питомцу избавиться от беспокойства и улучшит его здоровье.

Related video

У людей массаж — древняя лечебная практика, нацеленная на мышцы и мягкие ткани, которая стимулирует циркуляцию крови и лимфатической жидкости, частично за счет расслабления нервной системы. Известно, что массаж полезен для снижения мышечного напряжения, улучшения подвижности и гибкости суставов, а также снижения гормона стресса, пишет Inverse.

Хотя люди и домашние питомцы не одно и то же, исследователи считают, что основной механизм и сопутствующие преимущество у нас и наших питомцев достаточно близки. По словам доцента кафедры интегративной ветеринарии в Колледже ветеринарной медицины Вашингтонского государственного университета Джессики Банч, простое поглаживание питомца также является формой массажа. Считается, что это простое действие в действительности может творить чудеса со здоровьем вашего питомца — от снятия стресса и беспокойства до предотвращения мышечных травм и уменьшения болей при артрите.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Банч отмечает, что весьма ограниченные исследования показывают, что массаж оказывает одинаковые эффекты на людей и питомцев. В частности массаж способен снизить уровень кортизола и артериальное давление, а также повысить толерантность к боли и потенциально даже улучшить функции желудочно-кишечного тракта. Кроме того, массаж помогает животным и владельцам улучшить связь друг с другом, что приводит к высвобождению гормона счастья.

Некоторые исследования также показывают, что положительное действие на животных также оказывает и иглоукалывание, в особенности при артрите. Например, одно лабораторное исследование показало, что иглоукалывание побуждает организм вырабатывать собственные врожденные болеутоляющие и отключать болевые цели. Кроме того, иглы оставляют на коже крохотные раны, которые способствуют скорейшему заживлению.

Например, исследование 2006 года показало, что иглоукалывание облегчает боль у собак с дисплазией тазобедренного сустава на 6 месяцев. А исследование 2017 года оказало, что кошки после стерилизации, прошедшие иглоукалывание, не нуждались в обезболивающих препаратах так сильно, как контрольная группа животных.

По словам Банч существует несколько техник массажа для животных, в том числе:

нежное поглаживание;

растирание или разминание;

миофасциальное расслабление;

акупунктура.

Исследователи отмечают, что пока ваш питомец не против поглаживаний, можно регулярно делать ему массаж — это больше касается кошек. В то же время собакам полезно делать хорошее растирание перед физической активностью — это поможет разогреть мышцы и приготовит суставы к подвижности.

Более того, ученые отмечают, что массажная терапия может даже предотвратить или замедлить прогрессирование возрастных заболеваний, таких как артрит и дисплазия тазобедренного сустава. В то же время Банч отмечает, что если у вашего животного постоянные проблемы с кожей, лихорадка или рак, следует проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем пытаться делать что-то дома самостоятельно.

Ранее Фокус писал о том, как кошки манипулируют нами: использовали детей, чтобы поработить людей.