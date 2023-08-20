Это нелогично, но все же: ученые рассказали, могут ли горячие напитки спасти от жары

Многие люди во время жары употребляют охлажденные напитки, но есть и те, которые пьют горячий чай. Помогает ли это?

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Лето 2023 года является одни из самых жарких подобных сезонов за последние годы. Когда температура воздуха становится невыносимо высокой, то многие люди пытаются спастись от жары с помощью охлажденных напитков. В то же время в некоторых странах Азии местные жители пьют горячий чай независимо от сезона. Например, в традиционной китайской медицине считается, что определенные виды чая могут спасти от жары. Насколько это правда, пишет издание Live Science.

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По словам Питера Макнотона из Королевского колледжа Лондона, горячие напитки действительно могут помочь организму человека охладиться. Хотя это кажется совершенно нелогичным, но такие напитки способствуют снижению температуры тела.

"Конечно, если напиток имеет температуру выше температуры тела, то сначала становится еще жарче. Но люди, как теплокровные существа, приспосабливаются к поддержанию постоянной температуры тела. Горячие напитки активируют рецептор в наших нервах под названием TRPV1, который сообщает нашему телу, что ему нужно остыть. Соответственно люди начинают потеть", — говорит Макнотон.

Горячие напитки действительно могут помочь организму человека охладиться Фото: Freepik

По словам ученого, выделение пота помогает пережить человеку даже самые высокие температуры. Если же рядом дует легкий ветер, или же вы находитесь рядом с вентилятором, то этот пот будет удален и тело легче перенесет жару. Если же в помещении или на улице слишком высокая влажность, то выделение пота не так хорошо способствует снижению температуры тела.

Согласно исследованиям, горячие напитки помогают людям охладиться, по крайне мере на некоторое время. В то же время, если присутствует высокая влажность, или же человек должен носить много одежды в жару, то в таком случае все же эффективнее будут холодные напитки.

По словам Макнотона, горячие напитки поддерживают достаточное количество жидкости в организме, чтобы человек мог потеть. В нормальных условиях организм может быстро компенсировать горячий чай или холодный коктейль, но не может компенсировать нехватку жидкости. В любом случае нужно просто пить во время очень жаркой погоды.

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