Антисанитария и бедность: археологи обнаружили комнату рабов вблизи города Помпеи (фото)

Открытие, о котором в воскресенье сообщило Министерство культуры Италии, дает представление о жизни рабов в античные времена.

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Археологи недавно обнаружили рабскую спальню на территории виллы Чивита Джулиана, недалеко от города Помпей. В комнате, обозначенной как "комната А" на территории виллы, находится пара кроватей, одна с матрасом, а также два миниатюрных шкафчика, глиняные сосуды и урны. Привлекает внимание присутствие скелетных останков двух мышей и одной крысы среди керамической посуды, пишет Arkeonews.

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Вилла, расположенная примерно в 600 метрах к северу от стен Помпей, уничтожена в результате извержения вулкана Везувий почти два тысячелетия назад.

В комнате не нашли следы решеток, замков или кандалов, что указывает на отсутствие явных физических ограничений для ее жителей.

"Похоже, что контроль прежде всего осуществляли через внутреннюю организацию рабства, а не через физические барьеры и ограничения", — сказал Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Эта комната отличается от "комнаты С", открытой в 2021 году, которая служила одновременно и складом, и жильем для рабов. Среди двух недавно найденных кроватей одна похожа на найденную в "комнате С". Вторая кровать комфортнее и, в отличие от первой, имеет следы красных украшений.

В этой же комнате, частично сохранившиеся в виде слепков, находится пара небольших шкафов. Также исследователи нашли амфоры, керамические сосуды и орудия труда, включая железную мотыгу.

Команда археологов заметила, что часть одной из кроватей повредили грабители, прорубая путь в другую часть виллы.

Раскопки в Помпеях

Раскопки на вилле проводились сначала в 1907-1908 годах, а в 2017 году их возобновили, когда полиция поняла, что место грабят кладоискатели.

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