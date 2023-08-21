Антисанітарія і бідність: археологи виявили кімнату рабів поблизу міста Помпеї (фото)

Відкриття, про яке в неділю повідомило Міністерство культури Італії, дає уявлення про існування рабів в античні часи.

Related video

Археологи нещодавно виявили рабську спальню на території вілли Чівіта Джуліана, що неподалік від міста Помпей. У кімнаті, позначеній як "кімната А" на території вілли, знаходиться пара ліжок, одне з матрацом, а також дві мініатюрні шафки, глиняні посудини та урни. Привертає увагу присутність скелетних останків двох мишей і одного щура серед керамічного посуду, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вілла, розташована приблизно за 600 метрів на північ від стін Помпей, знищена внаслідок виверження вулкана Везувій майже два тисячоліття тому.

У кімнаті не знайшли сліди решіток, замків чи кайданів, що вказує на відсутність явних фізичних обмежень для її мешканців.

"Схоже, що контроль насамперед здійснювали через внутрішню організацію рабства, а не через фізичні бар’єри та обмеження", — сказав Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпеї.

Ця кімната відрізняється від "кімнати С", відкритої у 2021 році, яка слугувала водночас і складом, і житлом для рабів. Серед двох нещодавно знайдених ліжок одне схоже до знайденого у "кімнаті С". Друге ліжко комфортніше та, на відміну від першого, має сліди червоних прикрас.

У цій же кімнаті, частково збережені у вигляді зліпків, знаходиться пара невеликих шаф. Також дослідники знайшли амфори, керамічні посудини та знаряддя праці, включаючи залізну мотику.

Команда археологів помітила, що частину одного з ліжок пошкодили грабіжники, прорубуючи шлях до іншої частини вілли.

Розкопки в Помпеях

Розкопки на віллі проводилися спочатку в 1907-1908 роках, а в 2017 році їх відновили, коли поліція зрозуміла, що місце грабують шукачі скарбів.

Раніше Фокус писав, чому залишки стародавніх цивілізацій зазвичай знаходять під землею.