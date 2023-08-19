Земля забрала до себе: чому залишки стародавніх цивілізацій зазвичай знаходять під землею

Під час дослідження стародавніх цивілізацій виявляється стійка закономірність: спадщина минулого зазвичай похована під землею, і її відкривають завдяки розкопкам, а не знаходять на поверхні.

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В основі явища, чому здебільшого стародавні цивілізації "йдуть" під землю, лежить низка раціональних пояснень. Одним із рушійних факторів є примхливий гнів природних катаклізмів, що яскраво продемонструвала раптова загибель цілого міста, такого як Помпеї, знищеного люттю вулканічного виверження, пише IFLScience.

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Також населені пункти могли просто повільно занепадати, покинуті своїми жителями. Наприклад, стародавні міста мая заросли джунглями, а їхні руїни перетворилися на непримітні трав'янисті кургани.

Наприклад, стародавні міста мая заросли джунглями, а їхні руїни перетворилися на непримітні трав'янисті кургани Фото: Richard Hansen/FARES

Інші приклади виникають під впливом метеорологічних факторів, коли потоки паводкових вод і пориви вітру послідовно вкривають поселення шарами землі та пилу, внаслідок чого утворюються осадові шари.

Проте не всім історичним мегаполісам судилося бути занедбаними. Яскравим прикладом є Рим — місто, постійно заселене з 753 року до нашої ери. Прикладом можуть слугувати такі споруди, як Курія Юлія, де рівень землі з часом так сильно змінився, що двері довелося пересунути на метр вище, ніж під час будівництва.

Це своєрідне явище можна частково пояснити органікою, що оточує місто. Розпад рослинних решток спричинив поступове накопичення ґрунту, що призвело до поступового підняття. Крім того, значний внесок зробили повені.

Головним каталізатором цього процесу є стійка тенденція наступних поколінь будувати поверх попередніх шарів без належної уваги до уламкового матеріалу чи історичної документації. В урбаністичних гобеленах Риму та Лондона містечка розросталися у великі міста, де вулиці поховало під шарами сміття та ґрунту.

Іноді таке нагромадження виникало через ненавмисну еволюцію міських ландшафтів. Зруйновані реліквії старовинних споруд могли знайти пізніше, їхнє каміння використовували як фундамент для нових споруд, тоді як буденні артефакти відходили у небуття.

Таке навмисне чи ненавмисне накладання надає археологам скарбницю матеріалу для розкопок, що є свідченням людської наполегливості протягом тисячоліть еволюції та прогресу.

Раніше Фокус писав, що дайвери виявили таємниче підводне місто в озері Ван, а ще докази Всесвітнього потопу.