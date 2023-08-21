Превращаются в гигантов. За последние 12 лет вес ягод увеличился вдвое: в чем тут дело

Исследователи обнаружили, что с каждым годом размер ягод неумолимо увеличивается, но это не всегда значит, что вкусовые качества остаются прежними.

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Крупнейший независимый поставщик ягод в Великобритании заявил о том, что за последние 12 лет вес ягод увеличился двое. Еще в 2011 году средняя клубника весила всего 13,5 грамма, а сегодня этот показатель составляет 21,5 грамма, пишет Daily Mail.

Таким образом представители британской компании S&A Group заявили, что за последние 12 лет вес средней ягоды увеличился на рекордные 60%. Например, диаметр средней ягоды клубники в 2011 году составлял 23-25 миллиметров, а сегодня они вырастают до рекордных 27-41 миллиметров.

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Исследователи отмечают, что такие невероятные размеры ягод в действительности являются отражением потребительского спроса, так как другие ягоды также подвержены этой тенденции. Например, обнаружено, что средний размер малины за последние два десятилетия удвоился, тогда как средняя черника и вовсе выросла втрое за тот же период.

Считается, что ягоды становятся все более гигантскими по мере того, как агрономы выращивают "более желательные сорта". Также отмечается, что в этом году потребители могли заметить, что ягоды были более вкусными, это связано с более "медленным созреванием прохладной весной этого года".

По словам управляющего директора группы S&A Group Питера Джаджа, исследования показывают, что потребители хотят более крупных ягод. Однако справедливо заметить, что более крупные ягоды вовсе не означают что они также вкусны.

Исследователи отмечают, что у них есть сорт под названием Lady Isla, который представляет собой небольшую ягоду, но обладает самым невероятным вкусом. Простыми словами, не всегда больший размер ягоды равняется более насыщенному вкусу.

Исследователи предполагают, что подобная тяга к гигантским ягодам на самом деле обусловлена тем, что увеличение размера позволяет потребителям выбрасывать меньше ягод во время чистки и получать более крупные кусочки, если клубника разрезана. Кроме того речь идет о визуальной привлекательности — гигантские плоды в действительности привлекают больше внимания, чем очень маленькие ягоды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые уверяют, что клубника вовсе не ягода, а белые точки на ней — не семена.