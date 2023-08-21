Перетворюються на гігантів. За останні 12 років вага ягід збільшилася вдвічі: у чому тут справа

Дослідники виявили, що з кожним роком розмір ягід невблаганно збільшується, але це не завжди означає, що смакові якості залишаються колишніми.

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Найбільший незалежний постачальник ягід у Великій Британії заявив про те, що за останні 12 років вага ягід збільшилася вдвічі. Ще 2011 року середня полуниця важила всього 13,5 грама, а сьогодні цей показник становить 21,5 грама, пише Daily Mail.

Таким чином представники британської компанії S&A Group заявили, що за останні 12 років вага середньої ягоди збільшилася на рекордні 60%. Наприклад, діаметр середньої ягоди полуниці 2011 року становив 23-25 міліметрів, а сьогодні вони виростають до рекордних 27-41 міліметрів.

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Дослідники зазначають, що такі неймовірні розміри ягід насправді є віддзеркаленням споживчого попиту, оскільки інші ягоди також схильні до цієї тенденції. Наприклад, виявлено, що середній розмір малини за останні два десятиліття подвоївся, тоді як середня чорниця і зовсім зросла втричі за той самий період.

Вважається, що ягоди стають дедалі більш гігантськими в міру того, як агрономи вирощують "більш бажані сорти". Також наголошується, що цього року споживачі могли помітити, що ягоди були смачнішими, це пов'язано з більш "повільним дозріванням прохолодною весною цього року".

За словами директора групи S&A Group Пітера Джаджа, дослідження показують, що споживачі хочуть більших ягід. Однак справедливо зауважити, що більші ягоди зовсім не означають, що вони також смачні.

Дослідники відзначають, що у них є сорт під назвою Lady Isla, який являє собою невелику ягоду, але має неймовірний смак. Простими словами, не завжди більший розмір ягоди дорівнює більш насиченому смаку.

Дослідники припускають, що подібна тяга до гігантських ягід насправді зумовлена тим, що збільшення розміру дає змогу споживачам викидати менше ягід під час чищення та отримувати більші шматочки, якщо полуницю розрізано. Крім того, йдеться про візуальну привабливість — гігантські плоди насправді привертають більше уваги, ніж дуже маленькі ягоди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені запевняють, що полуниця зовсім не ягода, а білі точки на ній — не насіння.