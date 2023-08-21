Эдвард Александер "Алистер" Кроули — оккультист и мистик 20-го века, вероятно, связанный с британской разведкой. Трудно установить, правда ли это, однако некоторые свидетельства выглядят правдоподобно.

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Параллель между тайными сферами шпионажа и эзотерическими практиками возникает, когда обе углубляются в скрытые измерения, существующие под поверхностью повседневной жизни, пишет Grunge.

Алистер Кроули утверждал: "Исследование спиритизма является превосходной тренировочной площадкой для работы в секретных службах; вскоре можно научиться всем трюкам".

Роль Кроули в британской разведке, похоже, заключалась в проникновении в тайные общества, подрыве ирландского национализма и потенциальном влиянии на вступление Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

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Учитывая сложный и многогранный характер связей Кроули с британской разведкой, достоверность остается недостижимой из-за сочетания фрагментарных записей, рассказов, слухов, выводов и дедукции.

Хотя участие Кроули в разведывательных операциях в течение многих лет вызывало много догадок и сомнений, публикация Ричарда Спенса 2008 года "Тайный агент 666: Алистер Кроули, британская разведка и оккультизм" значительно повлияла на переосмысление его жизни как потенциального шпиона. Дальнейшие публикации Спенса на таких платформах, как Dazed и Международный журнал разведки и контрразведки, углубили этот дискурс.

Однако к такой информации следует подходить критически, избегая чрезмерного доверия к единственному источнику. Исследователь Кроули, по имени Тобиас Чертон, предлагает предостерегающую перспективу, освещая потенциальные недостатки в фундаментальном нарративе, характеризуя его как гипотезу, а не как безоговорочную истину.

История Алистера Кроули как непостоянного шпиона начинается с его привлечением к британскому закрытому Ордену Золотого Рассвета в 1898 году, тайного общества, которое привлекало мистиков и художников. Эта группа имела связи с Ирландским республиканским братством, организацией, выступавшей за независимость Ирландии.

В этом контексте Спенс предлагает роль Кроули как "агента-провокатора", который подстрекал к незаконной деятельности с целью дискредитации братства. Чартон предлагает альтернативный взгляд, называя Кроули информатором, а не оплачиваемым оперативником.

В октябре 1914 года Кроули приехал в Соединенные Штаты, используя фальшивые заявления об ирландском происхождении, чтобы проникнуть в проирландские круги. Он быстро снискал славу лидера ирландских стремлений, после чего выступил с прокламацией, в которой приравнял ирландцев к древнему Египту и Атлантиде.

Эти действия, абсурдные на первый взгляд, служили британским интересам, подрывая доверие к ирландскому сепаратизму. Сам Кроули в своей книге "Исповедь" 1929 года подает противоречивую версию, утверждая, что он действовал самостоятельно после того, как британская разведка перестала с ним работать.

Связь Кроули с ирландскими сепаратистами могла служить стратегическим мостом для получения доступа к прогерманским группам в США. Работа Спенса предполагает, что выступление Кроули с флагами перед немецкими моряками способствовало укреплению связей с Теодором Ройсом, основателем немецкого отделения Ordo Templi Orientis, еще одного оккультного общества, в котором участвовал Кроули.

Эта связь потенциально способствовала вкладу Кроули в прогерманский журнал "Родина", где он писал антибританские статьи.

Роль Кроули в разведывательной деятельности выходила за пределы Первой мировой войны. Фото: Wikimedia Commons/Aleister Crowley

До 1915 года Кроули, похоже, культивировал представление о немецком высокомерии и американской склонности к запугиванию. Хотя в своей "Исповеди" он изобразил свои усилия как независимые, расследования Министерства юстиции США показали, что британская разведка знала о его немецкой пропагандистской деятельности. Примечательно, что в некоторых запросах его даже называли "сотрудником британского правительства".

Наиболее вызывающим аспектом участия Кроули, если это действительно так, является утверждение, что его маневры способствовали вступлению Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Потопление "Лузитании" в 1915 году побудило Америку к участию в конфликте, однако предполагаемая роль Кроули рисует другую картину.

Подстрекая напряженность между американцами немецкого происхождения и другими гражданами, Кроули, возможно, усилил общественное возмущение, необходимое для того, чтобы США взялись за оружие. В этом контексте Спенс утверждает, что действия Кроули соответствовали желаниям адмирала Холла, руководителя британской военно-морской разведки, таким образом придавая вес представлению о его лояльности к Англии.

Этот нарратив приобретает дополнительный смысл после обнародования Спенсом в 1999 году якобы секретного военного досье США, которое он обнаружил. По его словам, в файле четко указывалось, что Кроули занимался официальной деятельностью от имени британского правительства, и это подтверждает то, что он был сотрудником британской разведки.

Роль Кроули в разведывательной деятельности выходила за пределы Первой мировой войны. В 1930-1932 годах он переехал в Берлин, где, как утверждается, сотрудничал с подполковником Джоном Филлисом Карре Картером, руководителем Специального отдела британской разведки.

Это сотрудничество, как сообщается, имело целью предоставление информации о деятельности нацистов. В конце концов, отъезд Кроули из Германии объяснялся растущей подозрительностью нацистов. Очевидно, что его сложное участие не уменьшилось.

Итак, многогранная история о связи Алистера Кроули с британской разведкой разворачивается как паутина возможностей, где некоторые элементы логически согласуются, тогда как другие вызывают недоверие.

Найденное Тобиасом Чертоном письмо времен Первой мировой войны от Эверарда Фейлдинга, оперативника британской разведки, подтверждает, что, несмотря на свои странности, Кроули действительно пытался поддерживать британскую разведку.

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