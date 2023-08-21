Едвард Александер "Алістер" Кроулі — окультист та містик 20-го століття, ймовірно, пов'язаний з британською розвідкою. Важко встановити, чи це правда, проте деякі свідчення мають правдоподібний вигляд.

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Паралель між таємними сферами шпигунства та езотеричними практиками виникає, коли обидві заглиблюються у приховані виміри, що існують під поверхнею повсякденного життя, пише Grunge.

Алістер Кроулі стверджував: "Дослідження спіритизму є чудовим тренувальним майданчиком для роботи в секретних службах; незабаром можна навчитися всіх трюків".

Роль Кроулі в британській розвідці, схоже, полягала у проникненні в таємні товариства, підриві ірландського націоналізму та потенційному впливі на вступ Сполучених Штатів у Першу світову війну.

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Враховуючи складний і багатогранний характер зв'язків Кроулі з британською розвідкою, достовірність залишається недосяжною через поєднання фрагментарних записів, розповідей, чуток, висновків і дедукції.

Хоча участь Кроулі в розвідувальних операціях протягом багатьох років викликала багато здогадок та сумнівів, публікація Річарда Спенса 2008 року "Таємний агент 666: Алістер Кроулі, британська розвідка та окультизм" значно вплинула на переосмислення його життя як потенційного шпигуна. Подальші публікації Спенса на таких платформах, як Dazed і Міжнародний журнал розвідки і контррозвідки, поглибили цей дискурс.

А проте до такої інформації варто підходити критично, уникаючи надмірної довіри до єдиного джерела. Дослідник Кроулі, на ім'я Тобіас Чертон, пропонує застережливу перспективу, висвітлюючи потенційні недоліки у фундаментальному наративі, характеризуючи його як гіпотезу, а не як беззаперечну істину.

Історія Алістера Кроулі як непостійного шпигуна починається з його залученням до британського закритого Ордену Золотого Світанку у 1898 році, таємного товариства, що приваблювало містиків та митців. Ця група мала зв'язки з Ірландським республіканським братством, організацією, що виступала за незалежність Ірландії.

У цьому контексті Спенс пропонує роль Кроулі як "агента-провокатора", який підбурював до незаконної діяльності з метою дискредитації братства. Чартон пропонує альтернативний погляд, називаючи Кроулі інформатором, а не оплачуваним оперативником.

У жовтні 1914 року Кроулі приїхав до Сполучених Штатів, використовуючи фальшиві заяви про ірландське походження, щоб проникнути в проірландські кола. Він швидко здобув славу лідера ірландських прагнень, після чого виступив з прокламацією, в якій прирівняв ірландців до стародавнього Єгипту та Атлантиди.

Ці дії, абсурдні на перший погляд, слугували британським інтересам, підриваючи довіру до ірландського сепаратизму. Сам Кроулі у своїй книзі "Сповідь" 1929 року подає суперечливу версію, стверджуючи, що він діяв самостійно після того, як британська розвідка перестала з ним працювати.

Зв'язок Кроулі з ірландськими сепаратистами міг слугувати стратегічним мостом для отримання доступу до пронімецьких груп у США. Робота Спенса припускає, що виступ Кроулі з прапорами перед німецькими моряками сприяв зміцненню зв'язків з Теодором Ройсом, засновником німецького відділення Ordo Templi Orientis, ще одного окультного товариства, в якому брав участь Кроулі.

Цей зв'язок потенційно сприяв внеску Кроулі до пронімецького журналу "Батьківщина", де він писав антибританські статті.

Роль Кроулі в розвідувальній діяльності виходила за межі Першої світової війни Фото: Wikimedia Commons/Aleister Crowley

До 1915 року Кроулі, схоже, культивував уявлення про німецьку зарозумілість та американську схильність до залякування. Хоча у своїй "Сповіді" він зобразив свої зусилля як незалежні, розслідування Міністерства юстиції США показали, що британська розвідка знала про його німецьку пропагандистську діяльність. Прикметно, що в деяких запитах його навіть називали "співробітником британського уряду".

Найбільш зухвалим аспектом участі Кроулі, якщо це дійсно так, є твердження, що його маневри сприяли вступу Сполучених Штатів у Першу світову війну. Потоплення "Лузитанії" в 1915 році спонукало Америку до участі в конфлікті, проте передбачувана роль Кроулі малює іншу картину.

Підбурюючи напруженість між американцями німецького походження та іншими громадянами, Кроулі, можливо, посилив суспільне обурення, необхідне для того, щоб США взялися за зброю. У цьому контексті Спенс стверджує, що дії Кроулі відповідали бажанням адмірала Холла, керівника британської військово-морської розвідки, таким чином надаючи ваги уявленню про його лояльність до Англії.

Цей наратив набуває додаткового змісту після оприлюднення Спенсом у 1999 році нібито секретного військового досьє США, яке він виявив. За його словами, у файлі чітко зазначалося, що Кроулі займався офіційною діяльністю від імені британського уряду, і це підтверджує те, що він був співробітником британської розвідки.

Роль Кроулі в розвідувальній діяльності виходила за межі Першої світової війни. У 1930-1932 роках він переїхав до Берліна, де, як стверджується, співпрацював з підполковником Джоном Філлісом Карре Картером, керівником Спеціального відділу британської розвідки.

Ця співпраця, як повідомляється, мала на меті надання інформації про діяльність нацистів. Зрештою, від'їзд Кроулі з Німеччини пояснювався зростаючою підозрілістю нацистів. Очевидно, що його складна участь не зменшилася.

Отже, багатогранна історія про зв'язок Алістера Кроулі з британською розвідкою розгортається як павутиння можливостей, де деякі елементи логічно узгоджуються, тоді як інші викликають недовіру.

Віднайдений Тобіасом Чертоном лист часів Першої світової війни від Еверарда Фейлдінга, оперативника британської розвідки, підтверджує, що, попри свої дивацтва, Кроулі справді намагався підтримувати британську розвідку.

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