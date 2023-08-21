Хранительница границ и перекрестков: турецкие археологи нашли статуэтку Гекаты (фото)

В пределах древнего поселения Келендериса, Турция, нашли античную реликвию. Археологи откопали трехголовую статую богини Гекаты, а также остатки керамики эллинистической эпохи, которые дают дополнительное представление о прошлой эпохе.

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Начиная с 1987 года, на территории древнего Келендериса развернулись непрерывные раскопки и реставрационные работы. Возглавляемые Министерством культуры и туризма в сотрудничестве с Университетом Бетмена, исследования принесли значительные результаты, пишет Arkeonews.

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Во время нынешней кампании под руководством доцента Махмута Айдына появились заметные сдвиги. Недавний сезон раскопок позволил заглянуть в римскую эпоху благодаря обнаруженным остаткам напольного покрытия, дополненным богатым ассортиментом эллинистической керамики.

Основной находкой сезона является трехглавая статуя Гекаты. Такие статуи когда-то украшали перекрестки, служа не только указателями, но и границами территорий.

Проливая свет на эту археологическую находку, Айдин объяснил, что "трехголовая фигурка Гекаты найдена в слое, где обнаружили керамику. Фигурка [высотой] примерно 20 сантиметров."

Археологи обнаружили мозаику на полу Фото: АА

"Глядя на связь между богиней Гекатой и Келендерисом, мы знаем, что в древнем городе Лагина в Мугле есть храм Гекаты, и найденная там надпись указывает на то, что Келендерис является одним из городов, участвующих в соревнованиях, которые проводятся каждые пять лет в честь Гекаты. Кроме того, Келендерис также является одним из городов, которые проявляют уважение к священной территории Гекаты и обязуются не нападать на нее. Поэтому находка статуэтки Гекаты в этом месте раскопок имеет смысл. По нашим оценкам, ей 2300-2400 лет и она относится к эллинистическому периоду" — добавил Айдин.

Геката, греческая богиня, играла сложную роль, граничащую между добром и злом. Ее власть распространялась на сферы, охватывающие магию, колдовство, лунные влияния и ночных обитателей потустороннего мира.

Кроме этого, она была богиней границ и перекрестков, а в древних Афинах ее считали защитницей домашнего хозяйства.

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