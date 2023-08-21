Яйца или креветки. Ученые рассказали, какой бутерброд самый безопасный для климата Земли

Исследователи отмечают, что всего один сандвич оказывает на планету такое же воздействие, как и двухчасовая поездка на автомобиле.

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Не секрет, что климатический кризис, обрушившийся на Землю, во многом обусловлен деятельностью человека: начиная от вырубки тропических лесов и сжигания угля до простого бутерброда, который, к слову, может оказаться весьма губительным для климата планеты, пишет Daily Mail.

К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, опубликованном сотрудниками 100Green. Исследователи назвали 10 наихудших бутербродов, которые способствуют выбросам невероятного количества углекислого газа. Это может показаться весьма странным, но наихудшим для экологии Земли бутербродом является сандвич с креветочным майонезом и чипсами, по сути равен двухчасовой поездке на авто, выбрасывая в атмосферу Земли 14,82 кг CO2

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На втором месте самых опасных для здоровья планеты сандвичей находится бутерброд с беконом, салатом и помидорам. Ученые обнаружили, что его приготовление выбрасывает такой же объем углерода, что и 100-ваттный шарик, оставленный на почти 220 часов — 9,34 кг.

На третьем месте уютно расположился бутерброд с ветчиной и сыром обеспечивающий выброс 8,63 кг углерода.

Исследователи отмечают, что целью их анализа было желание заставить людей задуматься над тем, что мы потребляем и какое это оказывает влияние на нашу планету. В рамках своих расчетов исследователи сопоставили данные о самых популярных вариантах сандвичей и оберток в Великобритании. Отметим, что для простоты сравнения каждый из бутербродов был объединен с чипсами и сладким напитком, которые считаются фаворитами среди британцев.

Анализ показал, что сандвич с курицей, беконом и ветчиной занимают 4-6 место соответственно, выбрасывая более 5 кг углерода во всех случаях. При этом исследования показали, что курица и авокадо на самом деле были наиболее устойчивыми вариантами ингредиентов, производящими 2,8 кг CO2 за один прием пищи. Отметим, что в последнее время вокруг авокадо точится множество споров и ученые все чаще указывают на то, что для его производства требуется огромное количество воды.

Исследователи отмечают, что всем нам важно понимать, что даже простой бутерброд способен влиять на климат планеты, а потому так важно понимать какие продукты какой углеродный след оставляют, а также как лучше утилизировать их, чтобы нанести наименьший вред Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как приготовить лучший бутерброд в мире.