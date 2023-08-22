Апокалипсис откладывается. Теоретики заговора объяснили, почему Нибиру не врезалось в Землю

Согласно новой интернет-мистификации планета-изгой должна была уничтожить нашу планету еще на прошлой неделе.

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На прошлой неделе Землю должна была уничтожить блуждающая планета-изгой Нибиру, по крайней мере, так утверждали некоторые теоретики заговора. Очевидно, что конец света снова отложился на неопределенный срок, но авторы несостоявшегося апокалипсиса не успокоились, пишет IFLScience.

Поклонник теории заговора Майк Бакнер, также известный как "апокалиптический прорицатель", неделю назад написал в своем Twitter о том, что Нибиру вот-вот врежется в Землю. Поэтому люди должны срочно искать убежища, он также добавил, что "немногим удастся выжить".

Последним сообщением Бакнера в Twitter было следующее: "Я отправляюсь в пещеры". Но конец света в пятницу не произошел, конечно же, по причине того, что планеты Нибиру просто не существует.

"Истории о Нибиру – это всего лишь интернет-мистификация. Такие утверждения не подтверждаются ни одним реальным фактом. Если бы Нибиру или Планета Х были бы реальными и направлялись к Земле, тогда астрономы отслеживали бы один из этих объектов на протяжении последнего десятилетия, и к настоящему времени планета-изгой была бы видна невооруженным глазом. Очевидно, что ничего из этого мы не наблюдаем", — заявляли в NASA еще в 2012 году, когда впервые пытались унять истерию по поводу Нибиру.

В научных кругах действительно ведутся споры о существовании так называемой Девятой планеты, которая располагается очень далеко от Земли. Предполагается, что объект скитается за орбитой Нептуна, который является самой дальней от Солнца планетой. Кроме этого, ничего не указывает на то, что эта предполагаемая планета вдруг отклонится от своего курса, чтобы врезаться в Землю.

По словам профессора планетарной астрономии Калифорнийского технологического института Майка Брауна, если бы планета-изгой находилась на вытянутой траектории, мы бы ее уже увидели. Но более важно то, что планета не продержалась бы долго на такой траектории.

"Если бы у любой планеты была похожая орбита, она просуществовала всего бы около миллиона лет, прежде чем подошла бы слишком близко к Юпитеру и была бы выброшена за пределы Солнечной системы", — говорит астроном.

В это же время, вышеупомянутый "апокалиптический прорицатель" из Twitter Майк Бакнер признал, что ошибся в своих расчетах, но на этом эпопея не закончилась.

Приверженец теорий заговоров пришел к выводу, что Нибиру не столкнулась с Землей в прошлую пятницу, потому как наша планета плоская.

Для наглядности Бакнер даже опубликовал карту "плоской Земли", на которой видна даже мифическая Атлантида и даже стены Асгарда из скандинавской мифологии.

Напомним, ранее исследование показало, что планета-изгой действительно может уничтожить жизнь на Земле. Появление такой планеты повлияет в первую очередь на орбиту Юпитера.