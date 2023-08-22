Прогрессивное оружие древности: его могли изобрести доисторические женщины каменного века

Атлатль предстает как инструмент, который позволил женщинам участвовать в охоте наравне с мужчинами. Ученые провели исследование, которое порождает гипотезу о том, что атлатль мог уравнять возможности древних женщин и мужчин.

Related video

Атлатль — это элементарный, но сложный механизм, в форме стержня, который использовался для приведения в движение легкого копья, так называемого дротика. Ученые считают, что это изобретение упростило охоту, позволяя привлекать женщин доисторических сообществ, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи организовали комплексный эксперимент с участием 108 участников, среди которых были как студенты, так и местные жители. Каждый участник должен был десять раз метнуть копье, а затем столько же раз запустить атлатль.

Анализ результатов показал, что студенты-мужчины бросали копье со скоростью от 8,1 до 16,1 м в секунду. В противоположность этому, студентки достигли скорости от 5,1 до 11,5 м в секунду.

Однако, когда в уравнение вошел атлатль, динамика изменилась. Участники-мужчины продемонстрировали способность запускать свои снаряды со скоростью от 10,1 до 24,1 м в секунду, тогда как участницы продемонстрировали сопоставимую скорость в диапазоне от 10,1 до 20,1 м в секунду.

Исследователи утверждают: "Наши результаты показывают, что, в отличие от копья, атлатль выравнивает скорость снарядов, запущенных женщинами и мужчинами".

Это наблюдение, в свою очередь, наводит их на мысль, что в далеком историческом контексте переход от метания копья к атлатлю и дротику мог потенциально объединить, а не разделить трудовые роли.

Автор исследования Мишель Беббер считает, что изобретение атлатля могло быть делом рук женщин в определенных контекстах. Это открытие имеет глубокие последствия, меняя наше понимание гендерной динамики в обществах охотников-собирателей. Оно бросает вызов господствующему представлению об исключительно мужской роли охотников и доказывает, что женщины на самом деле играли активную и успешную роль в охотничьих охотах разного масштаба.

Беббер утверждает: "Многие люди склонны считать женщин в прошлом пассивными и что охотниками были только мужчины, но все чаще кажется, что это не так".

Совпадение доказательств из разных областей — археологии, этнографии и современных экспериментов — дает последовательный нарратив: женщины, вероятно, также охотились вместе с мужчинами.

Ранее Фокус писал, как на самом деле выглядел древний человек Этци. Оказывается, предыдущие предположения ошибочны из-за загрязнения современной ДНК человека.